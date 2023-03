Fortaleza começa na segunda-feira (27) a vacinar crianças contra a gripe

Fortaleza irá antecipar a vacinação contra a gripe (influenza) para crianças para a próxima segunda-feira (27). A campanha nacional está prevista para começar apenas no dia 10 de abril. O anúncio foi feito pelo prefeito José Sarto (PDT) nesta sexta-feira (24). A antecipação segue orientação do Governo do Estado.

Podem receber o imunizante as crianças a partir de seis meses até menores de seis anos (5 anos, 11 meses e 29 dias).

As aplicações serão realizadas nos 116 postos de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Nos fins de semana e feriados, o atendimento será nos postos Luís Franklin, no bairro Coaçu, e Irmã Hercília, no São João do Tauape, das 8h às 16h30.

AUMENTO DOS CASOS DE GRIPE

A antecipação, segundo o prefeito, acontece para proteger as crianças diante dos casos de síndrome gripal registrados na Cidade, decorrente da sazonalidade das chuvas. Os demais grupos prioritários, como idosos, professor, pessoas com comorbidades etc, serão atendidos somente a partir do dia 10 de abril.

O público alvo restrito ao leito receberá a vacinação em domicílio. Caso o usuário não esteja inserido no sistema do posto de saúde, é necessário que o familiar ou responsável se dirija a unidade de referência para notificar a necessidade da aplicação domiciliar ou ligue para o 156 para informar.

O imunizante atua contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e B. O agente infeccioso, assim como o da Covid-19, é uma infecção viral aguda que provoca sintomas de síndrome gripal.

Em 2022, a campanha na Capital iniciou em 2 de abril, contemplando, inicialmente, grupos prioritários, nos quais 80,3% deles forma vacinados. Com o avanço da imunização, a vacinação foi ampliada, conforme orientação do Ministério da Saúde, em 27 de junho, para a população em geral.

ANTECIPAÇÃO OCORRE TAMBÉM EM TODO CEARÁ

Nesta quinta-feira, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a antecipação da vacinação contra a gripe para o público infantil para segunda-feira. As aplicações serão feitas nos postos de saúde dos municípios. A meta, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), é vacinar ao menos 90% do público-alvo.

No total, 284 mil doses já foram distribuídas pelo Governo aos 184 municípios cearenses.

INFLUENZA

A gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza com grande potencial de transmissão. Existem quatro tipos: A, B, C e D. Os vírus da influenza A e B são responsáveis por epidemias sazonais, sendo o vírus influenza A responsável pelas grandes pandemias.

A assessora técnica da Célula de Imunização da Sesa, Ana Karine Borges, ressalta que crianças com doenças febris agudas, moderadas ou graves, devem adiar a vacinação contra a gripe até a melhora do quadro. O mesmo vale para os diagnosticados com Covid-19.

SINTOMAS

Os sintomas mais recorrentes da gripe são:

Febre;

Calafrios;

Tremores;

Dores de cabeça;

Tosse seca;

Dor de garganta;

Coriza.