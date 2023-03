Prefeitura antecipa fase da vacinação bivalente contra a Covid-19; veja quem pode tomar a dose

A Prefeitura de Fortaleza decidiu antecipar, para a partir desta terça-feira (21), a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para profissionais da saúde, pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Segundo a Prefeitura, esse público será imunizado em paralelo aos das outras fases — imunossuprimidos, idosos com mais de 60 anos de idade, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, gestantes e puérperas.

As doses estão distribuídas nos 117 postos de saúde da Capital, de segunda-feira a sexta-feira, de 7h30 às 18h30, enquanto durar o estoque. Aos fins de semana, as vacinas serão aplicadas nos postos Luís Franklin, no Coaçu, e Irmã Hercília, no São João do Tauape, entre 8h e 16h30.

Já o público restrito ao leito e fortalezenses com mais de 12 anos de idade que vivem em instituições de longa permanência, além dos trabalhadores destes locais, receberão as doses de maneira residencial.

Vacina bivalente

A vacina bivalente contra a Covid-19, da Pfizer, é disponibilizada apenas para quem completou o ciclo vacinal básico com duas doses e recebeu os dois reforços iniciais há quatro meses, pelo menos.

"Esse imunizante oferece proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante predominante no momento", explica o coordenador da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Erlemus Soares.

Balanço

Até esta terça-feira (21), a Prefeitura aplicou 61.708 doses da vacina bivalente, nas três primeiras etapas da campanha de imunização. Os lotes recebidos têm prazo de validade até novembro e dezembro deste ano.

Veja quem é o grupo prioritário e que pode se vacinar agora

População imunossuprimida, idosos a partir de 60 anos de idade, fortalezenses acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência e os trabalhadores destes locais;

Gestantes e puérperas;

Profissionais da saúde;

Pessoas com deficiência permanente, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Documentos necessários

Para tomar a vacina, é preciso apresentar, nos postos de saúde, os documentos originais: identidade (com foto), CPF, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e comprovante de residência atualizado.

Para as grávidas, é necessário mostrar o cartão da gestante ou o exame de gravidez. Para os trabalhadores da saúde, contra-cheque ou declaração do empregador ou de serviço. Já para os que têm deficiência permanente, basta levar prescrição, laudo ou atestado médico.

No caso dos imunossuprimidos, além dos documentos de identificação, é necessário apresentar documentação comprobatória, com os dados contidos no modelo padrão da Secretaria da Saúde.