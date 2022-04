Fortaleza amanhece com chuva e alagamentos pelo 5º dia seguido

Fortaleza amanheceu nesta sexta-feira (1°) com tempo fechado, nuvens carregadas e forte chuva pelo quinto dia consecutivo. Com a intensidade das precipitações, vias voltaram a ficar alagadas.

Há alagamentos nas avenidas Heráclito Graça, no Centro; Raul Barbosa, na Aerolândia, e na Avenida Desembargador Moreira, na Aldeota, na Alberto Sá, no Papicu, por exemplo.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) bloquearam o cruzamento da Avenida Eduardo Girão com a Rua Jorge Dummar porque um poste próximo às vias corre o risco de cair. Moradores relataram que o poste ficou nessa situação porque um caminhão arrastou os fios nessa quinta-feira (31).

Além disso, uma árvore caiu na Rua João Luiz Santiago, no bairro Jardim das Oliveiras.

Legenda: Árvore cai na Capital Foto: Reprodução

Na Rua Geraldo Barbosa com Avenida Osório de Paiva, alunos de uma escola pública da rede municipal atravessaram a via com água nas pernas por causa do alagamento.

Viaduto liberado

O viaduto da Avenida Oliveira Paiva sobre a BR-116 foi totalmente liberado na manhã desta sexta-feira (1º), embora as obras para reparo de um buraco que abriu na via ainda não tenham terminado.

Legenda: Forte chuva provocou erosão da estrutura Foto: Fabiane de Paula

A liberação foi possível após conclusão de parte das ações de recuperação asfáltica no equipamento, supervisionados pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

O trecho havia sido interditado na última segunda-feira (28) após um buraco se abrir devido a um processo de erosão.

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que seriam realizados serviços de terraplenagem, remendos profundos e tapa-buracos, buscando restabelecer as condições normais de trafegabilidade",

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, da madrugada à manhã, a Capital terá céu nublado com chuva. À tarde e à noite, céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva.

*Matéria em atualização