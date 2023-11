Enade 2022: Ceará é o 4º estado com maior percentual de cursos com os melhores desempenhos no País

O Ceará tem 95 cursos de ensino superior com as maiores notas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022. É o equivalente a 29,5% das 322 graduações do Estado que participaram da avaliação. Esse é o maior percentual de cursos com conceitos 4 e 5 na última edição do exame entre os estados do Nordeste e o 4º maior em todo o País, atrás do Espírito Santo (46,4%), de Minas Gerais (30,4%) e do Rio Grande do Sul (30%).

Os resultados do Enade 2022 foram apresentados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na última terça-feira (31).

O conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação a partir dos resultados obtidos pelos estudantes no exame. Ele expressa, em notas de 1 a 5, o desempenho médio dos participantes de um curso específico em relação ao desempenho médio da área à qual o curso pertence.

Para que o conceito Enade de um curso seja avaliado é preciso ter pelo menos dois concluintes com resultados válidos no exame. No Ceará, 322 cursos participaram das provas, mas 38 não cumpriram os requisitos para o cálculo do conceito Enade. Dessa forma, 284 receberam notas.

Caso os cursos sem conceito não sejam considerados, o Ceará fica na 2ª colocação no Brasil, com 33,5% dos cursos que receberam notas avaliados com conceitos 4 e 5. Nesse caso, o Estado fica atrás apenas do Espírito Santo (49,1%).

Desempenho das instituições de ensino

No evento de divulgação dos dados do Enade, o Ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que os cursos de licenciatura passarão a ser avaliados anualmente a partir de 2024, e não mais a cada três anos. Isso porque o Enade referente a 2021 mostrou baixo desempenho dessas graduações. O gestor também destacou a importância dos indicadores do exame para as políticas públicas em Educação.

Quanto ao conceito Enade recebido pelas instituições de todo o País, Camilo Santana destacou a maior qualidade das unidades públicas. “Tivemos a grande maioria das instituições privadas no conceito 2 e 3. (O resultado) mostrou a diferença na qualidade da formação comparando as privadas e as públicas — as públicas com a qualidade maior, apesar de ser um percentual menor de alunos”, afirmou.

No Ceará, é a Universidade Federal do Ceará (UFC) que lidera o ranking entre as instituições com 13 cursos classificados com notas 4 e 5. Receberam notas máximas os bacharelados em Administração (diurno e noturno), Ciências Contábeis (diurno e noturno), Direito (diurno e noturno), Jornalismo, Psicologia (Sobral) e Publicidade e Propaganda. Foram avaliados com nota 4 os cursos de Ciências Econômicas (diurno e noturno), Psicologia (Fortaleza) e Secretariado Executivo.

Para o diretor da Divisão de Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas da Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas (COPAV) da UFC, Marcizo Veimar Cordeiro, o bom desempenho dos cursos indica a formação de profissionais de qualidade. “Os estudantes (dessas graduações) ingressam no mercado de trabalho com um ‘carimbo’ de que a instituição preparou o profissional com competências e habilidades para além do que é esperado na média nacional”, avalia, em nota publicada pela Universidade.

Cursos avaliados no Enade 2022

O Enade avalia cerca de 90 cursos distribuídos ao longo de três anos do ciclo avaliativo. Em 2022, participaram do exame 26 áreas vinculadas ao Ano III, que inclui os bacharelados em Ciências Sociais Aplicadas e áreas afins e em Ciências Humanas e áreas afins, além dos tecnólogos em Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.

Confira os cursos avaliados no Enade 2022:

Bacharelados

Administração

Administração Pública

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Comunicação Social (Jornalismo)

Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)

Direito

Psicologia

Relações Internacionais

Secretariado Executivo

Serviço Social

Teologia

Turismo

Tecnológicos

Tecnologia em Comércio Exterior

Tecnologia em Design de Interiores

Tecnologia em Design Gráfico

Tecnologia em Design de Moda

Tecnologia em Gastronomia

Tecnologia em Gestão Comercial

Tecnologia em Gestão da Qualidade

Tecnologia em Gestão Pública

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Processos Gerenciais

Conforme explica o Inep, o Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.