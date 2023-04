Em abril, choveu em 182 municípios cearenses; veja maiores volumes

A primeira semana de abril se encerra com chuva em praticamente todo o Ceará. De acordo com dados da Funceme, nos primeiros dias do mês foram registradas chuvas em 182 dos 184 municípios.

Em alguns postos acompanhados pela Funceme, já choveu em abril mais de 200 milímetros. É o caso do posto Logradouro, no município de Independência (216 mm) e Vila Santo Antônio, em Crateús, com 201 mm.

Veja os maiores volumes (municípios):

Independência (Logradouro): 216 mm Crateús (Vila Santo Antônio): 201 mm Independência (Jaburu): 192 mm Guaraciaba do Norte (Guaraciaba do Norte): 191 mm Crateús (Monte Nebo): 184 mm Boa Viagem (Açude Vieirão): 176 mm Granja (Pessoa Anta): 167 mm Coreaú (Coreaú): 165.9 mm Martinópole (Martinópole): 165 mm Massapê (Gameleira): 164 mm

De acordo com a Funceme, a tendência até esta sexta-feira (7) é de chuvas em todas as regiões do Ceará.

Março

Março foi um mês de destaque com um grande volume de chuvas no Ceará, sendo que as maiores foram registradas em Maranguape (834 mm); Ibiapina (727,1 mm) e Granja (664 mm).

As chuvas dos dois primeiros meses da quadra chuvosa foram o suficiente para ocasionar o sangramento de 59 açudes no Ceará, sendo que em seis deles iss não acontecia há mais de uma década, conforme dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos.

O açude Cachoeira, por exemplo, no município de Aurora, sangrou em 14 de março deste ano após 14 anos sem que o reservatório atingisse a sua capacidade máxima de 34,3 milhões de metros cúbicos.