Chuva causa vários pontos de alagamentos nesta Sexta-feira Santa em Fortaleza

A forte chuva que caiu em Fortaleza nesta manhã de Sexta-feira Santa (7) gerou diversos pontos de alagamento nos bairros da Capital cearense. Trechos das avenidas Pessoa Anta e Historiador Raimundo Girão, nas proximidades do Dragão do Mar, ficaram com o nível de água alto.

Legenda: Forte chuva também atinge que é desabrigado e vive em situação de rua Foto: Thiago Gadelha

Uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estava no cruzamento da avenida Pessoa Anta com rua Almirante Tamandaré para prestar auxílio a condutores.

Legenda: Crianças aproveitaram vias alagadas para brincar Foto: Thiago Gadelha

Legenda: Semana Santa deve ser de chuva no Ceará Foto: Thiago Gadelha

A avenida Heráclito Graça, na esquina com a rua Ildefonso Albano, ficou completamente alagada e está com alguns trechos intrafegáveis, segundo apuração do Sistema Verdes Mares.

Outra avenida que também ficou alagada e ofereceu dificuldade para motoristas e pedestres circularem foi José Bastos.

Legenda: A av. José Bastos também registrou alagamentos Foto: Thiago Gadelha

Água invadiu casas

A intensidade da precipitação nesta sexta ainda causou transtornos a residências na periferia de Fortaleza. A Comunidade da Sardinha, no Vicente Pinzon, registrou diversos alagamentos.

Vídeos enviados por moradores ao Sistema Verdes Mares mostram que a água invadiu uma casa. Moradores tentaram diminuir os prejuízos com rodos e baldes.

O resto da Semana Santa deve ser de chuva também, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Há condições de chuvas em todas as macrorregiões.