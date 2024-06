Elmano lança editais para construção de mais 38 escolas de Ensino Médio em tempo integral no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) lançou, nesta sexta-feira (14), os editais de licitação para a construção de mais 38 escolas de Ensino Médio, destinadas à oferta do Tempo Integral. As obras fazem parte do projeto de universalizar a modalidade de ensino no Estado até 2026.

Para construir os novos espaços, está previsto um investimento de mais de R$ 560 milhões, com recursos oriundos do Tesouro Estadual e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

De acordo com a titular da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), Eliana Estrela, as novas unidades integram o pacote de 139 novas escolas necessárias para a universalização, entre construções novas, reformas, e reconstrução. Destas, 24 escolas já estão em execução.

"São 139 para que a gente possa adequar, dar melhores condições de trabalho e estudo para os nossos professores e especialmente aos nossos estudantes", destacou a secretária.

Conforme o governador, a meta é que os mais de 300 mil alunos da rede estadual iniciem o ano letivo de 2026 em uma escola de tempo integral. "Estamos lançando hoje essas 38 escolas, mas a determinação que tem para a Casa Civil, SOP e Seduc é que nós temos que iniciar as 139 esse ano, para ter em 2025 a construção delas", disse Elmano de Freitas.

Estrutura

Além de salas de aula, as novas escolas terão uma estrutura composta por biblioteca, laboratórios e quadra poliesportiva. As obras serão supervisionadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

A construção das escolas tem como finalidade ampliar o tempo integral na Capital e no Interior, no sentido de garantir a universalização deste modelo de ensino.

Atualmente, 75% da rede estadual de ensino do Ceará é na modalidade de tempo integral, segundo dados do Governo do Estado. Ao todo, são 512 unidades escolares funcionando em jornada de até nove horas por dia, em benefício estimado de mais de 177 mil estudantes.