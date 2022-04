Domingo de ramos: entenda os simbolismos da data

A Igreja Católica celebra, neste 10 de abril, o Domingo de Ramos. A data rememora a entrada de Jesus em Jerusalém e também marca o início da Semana Santa para os católicos.

Após dois anos sem missas em razão da pandemia de Covid-19, a Capital cearense terá 36 cerimônias em igrejas e paróquias hoje (10), incluindo a Santa Missa, presidida pelo arcebispo, Dom José Antônio, na Catedral de Fortaleza.

Veja como se preparar para a celebração e entenda simbolismo do rito.



Qual o significado do Domingo de Ramos?

O Domingo de Ramos antecede a Páscoa no calendário católico. Por isso, a data é tão importante para os religiosos. Segundo a Comunidade Shalom, a Igreja recorda os louvores da multidão cobrindo os caminhos para Jesus antes de entrar em Jerusalém, conforme a bíblia.

Nesta passagem, as pessoas utilizavam ramos e matos proclamando: “Hosana ao Filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor”. (Lc 19, 38; Mt 21, 9).

Por que costuma começar com uma procissão no Domingo de Ramos?

Segundo a Catedral de Palmas, o rito simula a procissão de Jesus em Jerusalém. A igreja é também é vista como um lugar que simboliza o céu, com a presença de Jesus na Eucaristia.

Outro ponto é que muitas igrejas possuem uma série de degraus, simbolizando a elevação do olhar e corações a Deus, além de lembrar a subida de Jesus ao Monte Calvário.



Por que são usadas plantas no Domingo de Ramos?

Ainda segundo a Catedral de Palmas, os ramos representam os galhos que as pessoas usaram na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

Quais plantas utilizar no Domingo de Ramos?

São usados ramos de palmeiras, mas é aceitável qualquer tipo ramalho para a celebração. Além disso, fiéis que não empunharem plantas também podem participar do ato.



O que fazer com os ramos abençoados?

Fiéis costuma guardar para lembrança do rito e fortalecimento da fé, mas não existe indicação religiosa sobre descarte ou não.



Por que as imagens são cobertas no Domingo de Ramos?

Conforme a Catedral, a Igreja Católica recomenda essa prática para aguçar os sentidos e construir um anseio pelo Domingo de Páscoa.

Por que o padre usa vermelho no Domingo de Ramos?

Segundo a Catedral, o vermelho simboliza o amor, o fogo, a paixão e o sangue do sacrifício. Além do Domingo de Ramos, a cor é usada na Sexta-feira Santa, em qualquer dia relacionado com a Paixão de Jesus, no Pentecostes, e nas festas daqueles que morreram pela fé.

Programação da Catedral de Fortaleza, neste Domingo de Ramos:

9h - Santa Missa e Bênção dos Ramos, presidida por Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza.

11h, 17h e às 19 horas - Missas

Onde terá missa às 7h, neste domingo de Ramos (10/4), em Fortaleza

Igreja de Fátima

Onde: Santuário Nossa Senhora de Fátima, Av. Treze de Maio, 200 - Fátima.



Paróquia N. Sra. de Nazaré

Onde: R. Jorge Dumar, 2488 - Montese.



Igreja da Prainha

Onde: Av. Monsenhor Tabosa, S/N - Praia de Iracema.



Paróquia da Piedade

Onde: R. Joaquim Tôrres, 185 - Joaquim Távora.

Onde terá missa às 8h, neste domingo de Ramos (10/4), em Fortaleza

Igreja de São Pedro - Praia de Iracema

Onde: Capela São Pedro, 1149 - Av. Almirante Barroso, 1091 - Praia de Iracema.

Igreja do Carmo

Onde: Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Av. Duque de Caxias, S/N - Centro.

Paróquia da Paz

Onde: R. Visconde de Mauá, 905 - Aldeota.

Paróquia N. Sra. de Nazaré

Onde: Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, R. Jorge Dumar, 2488 - Montese.

Onde terá missa às 8h30, neste domingo de Ramos (10/4), em Fortaleza

Paróquia N. Sra. da Saúde

Onde: Av. da Abolição, 3929 - Mucuripe.

Onde terá missa às 9h, neste domingo de Ramos (10/4), em Fortaleza

Igreja de Fátima

Onde: Av. Treze de Maio, 200 - Fátima.

Paróquia da Piedade

Onde: R. Joaquim Tôrres, 185 - Joaquim Távora, Fortaleza.

Onde terá missa às 10h, neste domingo de Ramos (10/4), em Fortaleza:

Catedral de Fortaleza

Onde: Praça da Sé, s/n - Centro

Paróquia da Paz

Onde: Paroquia Da Paz, R. Visc. de Mauá, 905 - Aldeota.

Onde terá missa às 11h, neste domingo de Ramos (10/4), em Fortaleza

Paróquia da Paz

Onde: R. Visconde de Mauá, 905 - Aldeota.

Paróquia de N. Sra. de Lourdes

Onde: Paróquia Nossa Senhora de Lourdes - Dunas, R. Dolor Barreira, s/n - De Lourdes.

Veja os horários das missas à tarde e noite, neste domingo de Ramos (10/04), em Fortaleza:

12:00 - Catedral de Fortaleza

16:30 - Igreja do Carmo - Centro

16:30 - Paróquia N. Sra. de Nazaré - Montese

17:00 - Igreja de São Pedro - Praia de Iracema

17:00 - Paróquia da Paz - Aldeota

17:00 - Paróquia da Piedade - Joaquim Távora

17:00 - Paróquia N. Sra. da Saúde - Mucuripe

17:30 - Igreja da Prainha

18:00 - Paróquia N. Sra. de Nazaré - Montese

18:00 - Paróquia São Benedito - Centro

18:30 - Catedral de Fortaleza

18:30 - Paróquia da Paz - Aldeota

18:30 - Paróquia de N. Sra. de Lourdes - Dunas

19:00 - Igreja de Fátima - bairro de Fátima

19:00 - Paróquia da Piedade - Joaquim Távora

19:00 - Paróquia N. Sra da Saúde - Mucuripe