Detran passa a enviar mensagens via WhatsApp sobre serviços de trânsito a usuários no Ceará

Os proprietários de veículos do Ceará agora terão acesso aos serviços do Detran via WhatsApp. O Governo do Estado, por meio do órgão de trânsito, iniciará o envio de informações aos usuários pelo aplicativo de mensagens a partir desta quarta-feira (2).

Conforme o Detran, os cearenses poderão consultar, na plataforma, serviços como avisos sobre o licenciamento do veículo, informações sobre IPVA e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O contato será feito exclusivamente pelo número oficial do Governo: (85) 98682-9000.

Quem receberá mensagem do Detran?

Inicialmente, a comunicação será direcionada aos proprietários de veículos registrados no Ceará que já efetuaram o pagamento do licenciamento em 2025, visando oferecer mais tecnologia e comodidade dos serviços de trânsito.

“A comunicação desses serviços via WhatsApp é mais uma ferramenta segura e prática, que vai facilitar a vida desses proprietários de veículos, com avisos, informações diversas e atualizações constantes sobre vencimentos, validade da carteira de motorista, entre outros”, detalha Waldemir Catanho, superintendente do Detran-CE.

Alerta de golpe

O Detran-CE alerta que as mensagens via WhatsApp serão enviadas apenas pelo número (85) 98682-9000, o contato oficial do Governo do Ceará.

Qualquer mensagem enviada por outro número que seja atribuído ao órgão deve ser desconsiderada para evitar os riscos de golpes virtuais.

O Governo do Ceará informa que, em caso de recebimento de avisos do órgão estadual de trânsito vindos de outro contato, é importante fazer a denúncia e registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) junto à Polícia Civil.