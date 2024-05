Descarga elétrica danifica bombas de drenagem de túnel e via é interditada no Papicu, em Fortaleza

Duas bombas de drenagem usadas pela Prefeitura de Fortaleza no túnel Beni Veras, no bairro Papicu, foram danificadas por uma descarga elétrica que atingiu a rede de abastecimento de energia no local. Os equipamentos estão fora de uso desde essa terça-feira (28).

Segundo a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), em virtude do fato, o transformador elétrico, os quadros de energia e as duas bombas responsáveis pela sucção da água pluvial ficaram danificados. O túnel foi interditado temporariamente para a execução dos serviços.

"Tivemos uma grande descarga elétrica que terminou atingindo a rede de energia da Enel nas imediações do túnel Gov. Beni Veras, na Avenida Alberto Sá. E que terminou por danificar o quadro de comando e queimando as duas bombas que nós temos naquele local responsáveis pela drenagem, ou seja, que evitam alagamentos naquele local", declarou Ferruccio Feitosa, secretário da Gestão Regional de Fortaleza.

Solução

Como medida emergencial, a Seger informou que disponibilizará bombas de sucção temporárias e caminhões-pipa que ficarão de prontidão para realizar a drenagem de água acumulada no local.

"Agentes do Via Livre estão auxiliando o trânsito, devido à interdição temporária da via para a execução dos serviços. Além disso, a Seger ressalta que o túnel é monitorado por câmeras internas e externas 24 horas por dia, permitindo a identificação de possíveis problemas no sistema de forma antecipada", informou o órgão em comunicado.