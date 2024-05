Mortes de motoqueiros e garupeiros no trânsito crescem e atingem índice inédito em Fortaleza

Os acidentes fatais envolvendo motocicletas cresceram 9,3% em 2023 em Fortaleza, passando de 75 em 2022 para 82 no ano passado. O índice foi um dos únicos que apresentou alta no período, na contramão da redução das mortes no trânsito na cidade, que chegou ao 9º ano consecutivo.

Em 2023, a capital cearense registrou 157 óbitos na trânsito, um número 58,4% menor em relação ao do ano de 2014, que teve 377 mortos. Os dados são do Relatório Anual de Segurança Viária, lançado pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), durante o III Seminário de Preservação de Vidas no Trânsito, nesta terça-feira (28).

Conforme o documento, 52,2% das mortes no trânsito foram de condutores e passageiros de motos. O índice alcançou a marca acima da metade dos registros pela primeira vez desde o início da série histórica, em 2004.

A Transitar Consultoria, responsável pela elaboração do levantamento, aponta que o aumento da frota é um dos fatores que explicam a alta. Segundo o relatório, o número de motocicletas na capital cresceu em mais de 50% nos últimos 10 anos.

Outro condição está no comportamento perigoso e nos desrespeito aos limites de velocidade dos motoclistas. Os dados apontam que um a cada três motociclistas excede o limite estabelecido para as vias da capital.

VÍTIMAS FATAIS | RELATÓRIO ANUAL DE SEGURANÇA VIÁRIA 2023 Ano Condutores de carros Passageiros de carros Motociclistas Passageiros de motos Ciclistas Pedestre Total 2022 5 1 66 9 8 69 158 2023 2 0 76 6 13 60 157

VÍTIMAS

O perfil dos mortos no trânsito de Fortaleza é 81,5% masculino. Nesse sentido, homens entre 30 e 59 anos representam 48,4% dos óbitos, segundo informações de 2023.

Os meses com maior número de vítimas fatais foram junho e outubro. As faixas horárias que concentram número de ocorrências com feridos e mortos são de 17h às 20h e de 6h às 10h.

665 milhões Estimativa de custos diretos e indiretos relacionados a sinistros de trânsito para 2023

MEDIDAS

Mesmo com o aumento de mortes entre motociclistas, de modo geral, Fortaleza registrou a redução de 68% nas mortes e de 30% dos atropelamentos nas ruas e avenidas que tiveram a velocidade readequada. A capital já conta com 78 vias que saíram do limite de 60 km/h para 50 km/h.

“A readequação de velocidade é a nossa principal política de redução de mortes. Os números são muito expressivos e mostram o potencial que essa política tem para salvar vidas no trânsito. É claro que não é só mudar uma placa, é você trazer um conjunto de benefícios que vão fazer com que o condutor entenda que aquela é uma área que deve ser respeitada” Saulo Oliveira Coordenador de Segurança Viária da AMC

A renovação da sinalização em cruzamentos, a implantação de ciclovias, a instalação de novos semáforos e estágios para pedestres são outras medidas que contribuem para a redução da fatalidade no trânsito da capital cearense, segundo o gestor.