Paróquia Cristo Rei organiza campanha em prol de vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul

Devido às enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, a Paróquia Cristo Rei, que fica localizada em Fortaleza, lança nesta quarta-feira (29) uma campanha de arrecadação de suprimentos essenciais, em solidariedade às vítimas afetadas. A campanha seguirá até o dia 3 de junho.

A Paróquia Cristo Rei encontra-se na Rua Nogueira Acioli, 805, no bairro Aldeota.

Para receber as doações, a igreja montou um drive-thru na entrada do salão paroquial.

Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 169 mortes foram confirmadas e o número de desalojados soma em 581.638. O boletim contabiliza mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Continuam desaparecidas 53 pessoas e 806 ficaram feridas. Os nomes das pessoas mortas identificadas e as localidades dos óbitos podem ser consultados por meio do site da Defesa Civil estadual.

O que doar?

Alimentos não perecíveis

Água

Itens de higiene pessoal

Roupas (especialmente agasalhos)

Colchonetes e rações para animais (cães, gatos e gado)

Horários

A Paróquia receberá doações das 7h às 18h30.

Todos os itens doados serão encaminhados diretamente às áreas afetadas, visando fornecer auxílio às famílias desabrigadas e aos animais desamparados.