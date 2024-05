Av. Heráclito Graça terá novo trecho bloqueado a partir de sexta-feira (31); veja desvios

A Avenida Heráclito Graça terá mais um trecho bloqueado a partir da próxima sexta-feira (31), desta vez entre as ruas Ildefonso Albano e Barão de Aracati. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a interdição corresponde ao trecho final das obras de drenagem que acontecem na via.

O trecho contará com o suporte operacional dos agentes da AMC para auxílio de motoristas e pedestres que circulam pela região.

Com a nova configuração viária, o condutor que segue pela Rua Barão de Aracati e deseja entrar à direita na Av. Heráclito Graça em direção ao Centro, terá que dobrar antes na Rua Fiúza de Pontes, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita na Av. Heráclito Graça.

A AMC orienta que os condutores que transitarem pela região obedeçam à sinalização de desvio de tráfego indicada por meio de placas instaladas no local. Os cruzamentos da avenida com as ruas Ildefonso Albano e Gonçalves Ledo terão acessos liberados para facilitar o fluxo de veículos que circulam pela via.

Foto: Divulgação Prefeitura de Fortaleza

Veja os principais desvios:

O condutor que segue na Av. Heráclito Graça (sentido Aldeota/Centro) deve dobrar à direita na Rua Carlos Vasconcelos, à esquerda na Rua Fiúza de Pontes e à esquerda novamente na Rua Nogueira Acioli, retornando à Av. Heráclito Graça;

O condutor que segue na Rua Nogueira Acioli (sentido Centro/Aldeota) deve cruzar a Av. Heráclito Graça, entrar à esquerda na Rua Rocha Lima e à esquerda novamente na Rua Carlos Vasconcelos, retornando à Av. Heráclito Graça;

O condutor que vem pela Rua Ildefonso Albano e deseja ir para a Aldeota deve cruzar a Av. Heráclito Graça, entrar à esquerda na Rua Rocha Lima e à esquerda novamente na Rua Carlos Vasconcelos para retornar à Av. Heráclito Graça. Já o motorista que vem pela Rua Ildefonso Albano e deseja ir ao Centro precisa entrar antes na Rua Fiúza de Pontes, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita na Av. Heráclito Graça;

O condutor que vem pela Rua Barão de Aracati deve dobrar à direita na Rua Fiúza de Pontes, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita na Av. Heráclito Graça;

O condutor que vem pela Rua João Cordeiro, sentido sertão/praia, deve dobrar à esquerda na Rua Bárbara de Alencar, à direita na Rua Gonçalves Ledo, cruzar a Av. Heráclito Graça e depois dobrar à direita na Rua Pero Coelho, retornando à Rua João Cordeiro.

Drenagem

A obra do novo sistema de drenagem da Avenida Heráclito Graça consiste na construção de um reservatório de controle de cheias que será implantado sob a avenida, entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo, beneficiando os bairros Centro e Aldeota, de acordo com a prefeitura.

O reservatório subterrâneo permitirá o escoamento gradativo das águas pluviais, com direcionamento até o riacho Pajeú, fazendo com que não haja mais pontos de alagamentos na pista, que atualmente acontece devido à obstrução e a insuficiência da galeria de drenagem existente.

O projeto prevê, ainda, a substituição de todo o pavimento asfáltico por piso em intertravado, onde serão instaladas grelhas de drenagem ao longo da via, além da construção de calçadas acessíveis e niveladas, facilitando o acesso e a travessia de pedestres. As intervenções vão contemplar também a requalificação da Praça Bárbara de Alencar, que passará por reforma em todo o seu espaço.

As obras tiveram início em novembro de 2023 e já contam com 23% dos serviços concluídos. Os trabalhos devem ser finalizados no segundo semestre deste ano.