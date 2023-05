Cursos de mestrado e doutorado em Direito na Unifor estão com inscrições abertas

Com inscrições abertas até o dia 05 de junho, o Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza (Unifor) oferta vagas para os cursos de mestrado e doutorado. A iniciativa já existe há 25 anos no mercado e segue sendo uma das referências na área, atraindo estudantes de outros estados do País. Ao todo, são 40 vagas, 20 de mestrado e 20 de doutorado.

Segundo Rômulo Leitão, coordenador do Programa, os cursos de mestrado são voltados para futuros docentes, advogados, promotores de justiça, defensores públicos, magistrados, procuradores e todos os profissionais que possuam um diploma em Direito. “No caso do doutorado, é preciso que o candidato tenha um diploma de mestrado em Direito ou em áreas afins como Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas”.

As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail ppgd@unifor.br, com taxa de R$136. Duas áreas de atuação estão disponíveis no momento da escolha: Direito Constitucional Público e Teoria Política e Direito Constitucional nas Relações Privadas.

Os candidatos com inscrições deferidas participarão de duas etapas de seleção: análise curricular e entrevista pessoal. O resultado final está previsto para 22 de junho, com o início das aulas marcado para agosto. Todas as informações acerca da documentação podem ser encontradas no edital R Nº20/2023.

Conhecimento como tradição

O Programa também incentiva a internacionalização dos estudantes, por meio de parcerias entre professores e pesquisadores do PPGD junto a universidades estrangeiras de países como, Portugal, Itália, França, Chile e outros. Há, também, a possibilidade de os discentes passarem temporadas em países que permitem a dupla titulação, tanto para mestrado quanto para doutorado, entre a Unifor e outra universidade.

O PPGD conta com nota 6 na Capes e 18 professores doutores/pós-doutores, com ampla experiência nas respectivas áreas de estudo. “Ao entrar em contato com professores e pesquisadores experientes, conviver com centenas de alunos e alunas das mais variadas carreiras jurídicas e com planos diferentes, além de aproveitar a estrutura material do campus da Unifor, seguramente se abrem muitas perspectivas profissionais e pessoais, basta procurar um egresso do PPGD e perguntar.”

Serviço

Inscrições para PPGD Unifor

Até 05 de junho, pelo e-mail: ppgd@unifor.br

Valor da inscrição: R$136,00