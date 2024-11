Coveiro 'esquece' visitantes e tranca mulheres e criança dentro de cemitério em Baturité

Um caso inusitado marcou a véspera do Dia de Finados em Baturité, no Ceará. Na noite da última sexta-feira (1º), duas mulheres e uma criança ficaram presas num cemitério em Baturité, a mais de 100km de Fortaleza, após o coveiro esquecê-las no local.

O caso foi compartilhado pela pedagoga Dawylla Dandara no Instagram. Ela estava acompanhada da filha, Ana Liz, e da cunhada Paula, para preparar o túmulo do pai para visitas neste sábado (2), no Cemitério Público São Miguel.

"Coisas que só acontecem comigo... Vim limpar a cova do meu pai no cemitério, já tarde da noite, mais minha filha e minha cunhada, e o homem simplesmente esqueceu a gente e trancou a gente dentro do cemitério. E agora? Misericórdia", comentou Dawylla, entre risos, enquanto a filha chorava perto do portão.

Em outra postagem, ela deu uma vaia cearense em meio aos túmulos, enquanto a cunhada tentava chamar a atenção de alguém subindo em um deles próximo ao muro.

Veja também Ceará Veja imagens da movimentação em cemitérios no Dia de Finados em Fortaleza Ceará Acordo que transfere terras de Jericoacoara para empresária é suspenso por tempo indeterminado

No vídeo seguinte, a mãe de Dawylla gravou o "resgate" de Ana Liz. Também rindo bastante, a mulher registrou o momento em que a pedagoga entrega a garota por cima do muro. "A minha mãe podendo ajudar fica rindo do meu desespero", disse Dawylla.

Como o caso foi resolvido

Ao saber da situação pelas redes sociais, o prefeito de Baturité, Herberlh Mota, comentou na postagem que pediria para resolverem o caso. "Já mandei o coveiro ir abrir o portão!", escreveu.

De fato, algum tempo depois, o profissional foi ao local, liberou as duas mulheres "presas", e elas retornaram para casa.