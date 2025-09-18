Diário do Nordeste
Corpo de homem é encontrado em saco na calçada da Catedral de Fortaleza

O homicídio teria ocorrido durante a madrugada desta quinta, no Centro de Fortaleza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Na foto, sangue no chão, e um saco ensanguentado onde estava o corpo de um homem encontrado nesta madrugada na calçada da catedral de fortaleza.
Legenda: Corpo estava em um saco na calçada.
Foto: VC Repórter.

Um corpo do sexo masculino foi encontrado em um saco na calçada da Catedral Metropolitana de Fortaleza, nas proximidades da Feira da Sé, nesta quinta-feira (18).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima morreu com marcas causadas por um objeto contundente e estava em via pública, no Centro da Capital. 

O homicídio teria ocorrido durante a madrugada desta quinta, segundo a pasta. A ocorrência de achado de cadáver foi atendida inicialmente pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Investigação 

Não há informações sobre suspeitos do crime. "Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu informações que subsidiarão a apuração policial. O caso foi registrado e é investigado pelo 4º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (4º DHPP), da PCCE", informou a SSPDS, em nota. 

 

 

 

 

