Corpo de homem é encontrado em saco na calçada da Catedral de Fortaleza

Um corpo do sexo masculino foi encontrado em um saco na calçada da Catedral Metropolitana de Fortaleza, nas proximidades da Feira da Sé, nesta quinta-feira (18).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima morreu com marcas causadas por um objeto contundente e estava em via pública, no Centro da Capital.

O homicídio teria ocorrido durante a madrugada desta quinta, segundo a pasta. A ocorrência de achado de cadáver foi atendida inicialmente pela Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

Investigação

Não há informações sobre suspeitos do crime. "Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu informações que subsidiarão a apuração policial. O caso foi registrado e é investigado pelo 4º Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (4º DHPP), da PCCE", informou a SSPDS, em nota.