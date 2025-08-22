Nova farda de Fortaleza: veja modelo vencedor escolhido para alunos da rede municipal

Alunos e professores da rede pública municipal de Fortaleza conheceram, na tarde desta sexta-feira (22), a nova farda escolar de Fortaleza. O modelo de uniforme vencedor do concurso popular foi o proposto pela Equipe Jangada da Escola Municipal Aldaci Barbosa, do bairro Edson Queiroz. A final registrou 170 mil votos. O modelo vencedor recebeu 65.101 votos.

O modelo escolhido foi anunciado na tarde desta sexta (22) pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e pelo secretário de Educação, Idilvan Alencar, em um evento na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.



Disputaram a final 6 modelos de uniformes desenhados por alunos da rede pública. Na final, os estudantes desfilaram vestindo os modelos propostos. A equipe que propôs o modelo vencedor será premiada com uma viagem para a cidade de São Paulo. Além disso, as 6 equipes finalistas irão receber um voucher para passar um dia no Beach Park.

O novo modelo de farda contemplará alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Há também um uniforme para Educação Física.

Em entrevista, o prefeito Evandro destacou a relevância de ouvir a comunidade escolar para definir o fardamento. Já o secretário Idilvan, explicou que em 2025 a Prefeitura entregou 60 mil fardas e que o uniforme vencedor será licitado para começar a ser utilizado em 2026.

Foto: Divulgação Prefeitura

Após a divulgação do resultado, a equipe vencedora, composta pelas alunas Letícia Felismino, Maria Emily de Abreu, Maria Gabriella de Sousa e Maria Larissa Costa, relatou que a proposta do modelo nasceu da junção de várias pequenas ideias do grupo e foi sintetizada por Letícia.

A sensação, ressaltaram as estudantes, é emoção e conquista. As alunas também enfatizaram que nenhuma delas viajou de avião ainda e vencer o concurso de fardas vai possibilitar que elas realizem esse sonho, já que a premiação é a viagem para São Paulo.

Como foi a escolha da nova farda?

O concurso para a escolha do novo fardamento dos alunos da rede municipal teve inicialmente 185 projetos inscritos e uma comissão julgadora, composta por membros da Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade de Fortaleza (Unifor), avaliou tecnicamente as propostas.





A escolha teve como base critérios previsto em edital, como: originalidade, criatividade e adequação às cores que dialogam com a bandeira do município. Foram selecionados então 12 modelos, sendo 2 de cada distrito de educação.

Na etapa seguinte esses 12 uniformes entraram em votação e 6 foram escolhidos via votação popular para chegarem à final. Na primeira etapa de votação popular foram registrados 118 mil votos.

1º lugar: Distrito 2

Escola Municipal Aldaci Barbosa - Bairro Edson Queiroz

Nome da Equipe: Equipe Jangada

Professora orientadora: Ana Raquel Cardoso

Alunas: Letícia Felismino, Maria Emily de Abreu, Maria Gabriella de Sousa e Maria Larissa Costa.

Foto: Divulgação Prefeitura

2º lugar: Distrito 5

Escola Municipal Conceição Mourão - Bairro Granja Portugal

Equipe: CM em Movimento

Professora orientadora: Glória Lucena

Alunos: Letícia Rodrigues, Tamyres do Nascimento, Lara Silva e Ryan Victor de Lima.

Foto: Divulgação Prefeitura

3º lugar: Distrito 6

Escola Municipal Rosa da Fonseca - Bairro Jangurussu

Equipe: Irmãs do Sol, do Mar e da Arte

Professor orientador: Daniel Marques

Alunas: Ana Clara Oliveira, Maria Eliza Cruz, Yasmin Gomes e Yohanna Santos.

Foto: Divulgação Prefeitura

4º lugar: Distrito 3

Escola Municipal Dolores Alcântara - Bairro Autran Nunes

Nome da Equipe: Filhos de Fortaleza

Professor orientador: Bruno Santos

Alunos: Nicolas Silva, Bárbara Lima, Iasmim do Nascimento e Thayna Lemos.

Foto: Divulgação Prefeitura

5º lugar: Distrito 1

Escola Municipal Herondina Lima Cavalcante - Bairro Vila Velha

Nome da equipe: HLC I9

Professor orientador: Reginaldo Pinheiro

Alunos: Maria Geovanna Silva, Tiffany Gabrielly Moura, Paulo Victor Silva e Luís Miguel Costa.

Foto: Divulgação Prefeitura

6º lugar: Distrito 4

Escola Municipal Waldemar Barroso - Bairro Serrinha

Nome da Equipe: Terra da Liberdade

Professora orientadora: Patrícia Lima

Alunos: Océlio Erik da Silva, Ana Júlia de Oliveira, Chrystene Monteiro e Jhulyrose Freire.

Foto: Divulgação Prefeitura

