Com chuvas intensas, nível de congestionamento em Fortaleza gerou viagens até 44% mais demoradas

Sair de casa em dia de chuva, enfrentar percalços e gastar preciosos minutos a mais no trânsito. Com as precipitações que banham Fortaleza com intensidade, nos últimos dias, a realidade é essa. As boas chuvas acentuam velhos dilemas. Um deles: os congestionamentos. Na segunda (28) e terça-feira (29), problemas em pontos de grande fluxo, geraram aumento no tempo gasto no percurso de viagem.

Estimativas da TomTom Traffic Index, empresa de monitoramento de tráfego e tecnologia de localização, apontam que o nível de engarrafamento em Fortaleza causou viagens até 44% mais demoradas do que a média já observada no histórico. Os dados são divulgados publicamente pela empresa e foram compilados pelo Diário do Nordeste.

Segunda-feira (28), conforme o monitoramento da TomTom Traffic Index, teve o maior nível de congestionamento em Fortaleza nos últimos 7 dias.

O pico do engarrafamento foi às 8h, com o índice de 44%. Isso significa que o tempo de viagem, nesse horário foram 44% mais longos na Capital do que a média registrada nesse mesmo dia e horário em 2021.

Tempo de viagem

Na prática, o impacto pode ser transformado em tempo de viagem através do seguinte cálculo, segundo a TomTom Traffic Index:

10 minutos de tempo de viagem, com os congestionamentos, viraram cerca de 15 minutos

0,44 x 10= 4,4 minutos de tempo extra no trânsito;



de tempo de viagem, com os congestionamentos, viraram cerca de 0,44 x 10= no trânsito; 30 minutos de tempo de viagem, com os congestionamentos, viraram 43 minutos

0,44 x 30= 13,2 minutos de tempo extra no trânsito



de tempo de viagem, com os congestionamentos, viraram 0,44 x 30= no trânsito 60 minutos de tempo de viagem, com os congestionamentos, viraram 1h26 minutos

0,44 x 60= 26,4 minutos de tempo extra no trânsito

Nesta terça-feira (29), por volta das 8h a taxa de congestionamento era de 41% na Capital. A segunda maior taxa de engarrafamento nos últimos 7 dias. Isso significa que as viagens ficaram, nesta terça, 41% mas demoradas. Para mensurar o tempo extra gasto no trânsito, o cálculo segue a mesma lógica da situação mencionada anteriormente.

Os índices levam em conta a referência do que foi registrado naquele horário e dia do ano anterior. Assim é possível analisar se o congestionamento está maior ou menor no período atual.

Pelos dados disponibilizados pela TomTom Traffic Index, trechos de avenidas como: Mister Hull, BR-116, Engenheiro Santana Júnior, Raul Barbosa e Treze de Maio, são as que tem o maior atraso no tráfego no atual momento.

A empresa de tecnologia de localização cobre 404 cidades em 58 países em 6 continentes. No Brasil, além de Fortaleza, a TomTom Traffic Index monitora e disponibiliza dados de mais 7 cidades: Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília.

Maiores chuvas do ano

Por dois dias seguidos Fortaleza tem registrado índices elevados de chuva. Nesta terça-feira (29), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade contabilizou 135,8 mm, sendo a maior precipitação do ano, até o momento.

Nas ruas, nas primeiras horas do dia, foram inúmeros relatos de semáforos parados, árvores caídas e alagamentos em ruas, avenidas e túneis. Na Av. Engenheiro Santana Jr, uma das vias foi interditada devido à queda de uma árvore no local. Bombeiros militares precisaram ir ao local para fazer a remoção e o trânsito foi afetado.

Legenda: Uma árvores caiu na Avenida Engenheiro Santana Jr e o trânsito ficou comprometido. Foto: Fabiane de Paula

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), durante a manhã, alertou que 18 cruzamentos com maior fluxo de veículos demandam atenção por conta de problemas na rede semafórica causados por falhas no fornecimento de energia.

Av. Doutor Theberge Av. Ministro Albuquerque Lima Av. H Av. José Bastos Av. Duque de Caxias Av. Heráclito Graça Av. João Pessoa Av. Padre Antônio Tomás Av. Raul Barbosa e vias secundárias Av. Pontes Vieira Av. Pessoa Anta Av. 13 de Maio Av. Gomes de Matos Av. Eduardo Girão Av. Coronel Matos Dourado Túnel Borges de Melo Túnel Wenefrido Melo Tunel Rogaciano Leite

O túnel Governador Beni Veras, no cruzamento entre as avenidas Alberto Sá e Almirante Henrique Sabóia (Via Expressa), é um dos que amanheceu alagado. Logo , os condutores devem seguir por cima do viaduto, retornar pela própria avenida e pegar a Av. Engenheiro Santana Júnior e Prof. Sila Ribeiro.

Outro ponto de atenção é o viaduto da Av. Oliveira Paiva, sobre a BR-116, no qual apenas uma pista está liberada para os dois fluxos, isso devido a um buraco na estrutura.