Com 2 anos, menino de Sobral é o superdotado mais jovem do Brasil: ‘sabe o alfabeto russo’

Piauiense radicado no Ceará, Paulo Alex Morais, de 2 anos e 10 meses, se tornou a pessoa mais jovem a entrar na Mensa, uma das mais antigas e famosa sociedade de alto QI do mundo. O menino surpreende ao apresentar um Quociente de Inteligência (QI) de 132 pontos.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a mãe Jordana Morais conta que Paulo é o único membro da família com as altas habilidades confirmadas. Aos 4 meses, Paulo começou a pronunciar as primeiras palavras.

Com 1 ano e 5 meses, ele já sabia todo o alfabeto. Mas a surpresa dos pais foi quando o menino, morador de Sobral, na região Norte do Ceará, aprendeu sozinho algumas palavras da língua russa.

“Ele é tão esperto que, quando a gente colocava algum programa na televisão em português, ia lá e mudava para o russo. Hoje, o Paulo sabe o alfabeto russo, as cores e os números também”, explica.

Com 2 anos e 6 meses, os pais de Paulo, Jordana e Jamaro Melo, procuraram a orientação de profissionais para realizar o teste de inteligência. A neuropsicóloga Gizélia Fernandes explica que a metodologia aplicada utilizava um teste voltado para a faixa etária da criança, denominado “SON-R 2½-7”.

Foram cerca de oito a dez sessões, com avaliações de habilidades e percepções clínicas, para chegar ao resultado. “O teste não vai dizer tudo sobre a pessoa. Ele traça um perfil e, a partir dele, é preciso investigar e acompanhar para ver se realmente a criança condiz com o que foi pontuado no teste”, afirma a psicóloga.

SOCIEDADE DE ALTO QI

Após comprovar as altas habilidades, Jordana e Jamaro procuraram a Mensa. Com sede no Brasil há 20 anos, essa é uma organização sem fins lucrativos que reúne indivíduos com habilidades cognitivas excepcionais.

Os pais submeteram a inscrição de Paulo e, após alguns meses, ele foi aprovado como um dos membros da Mensa Brasil e Internacional. O objetivo da instituição é incentivar a inteligência humana para benefício da sociedade, pesquisas, grupos de debates, competições com premiações e fornecer um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus membros.

O ingresso na Mensa é uma conquista celebrada pelos pais, principalmente pela história de vida do pequeno. Na 35ª semanas de gravidez, Jordana testou positivo para Covid-19 e, no mesmo período, o bebê encaixou. Ou seja, já estava preparado para nascer.

Paulo veio ao mundo após 39 semanas e 2 dias de gestação. Por conta da Covid, o bebê não ganhou peso na barriga e apresentou um quadro de desnutrição quando recém-nascido.

“Foi uma grande aflição para a gente na época. Ver a situação que ele está hoje, como o brasileiro mais jovem a entrar na Mensa, para nós é uma felicidade muito grande”, afirma.

Além de ser um espaço para estimular o desenvolvimento de Paulo, a Mensa ajuda a conectar pais de crianças excepcionais. Jordana explica que as altas habilidades do filho requer mais atenção e, por isso, a criação exige ainda mais dos pais.

“A criança superdotada desperta curiosidade por temas diferentes até do que a gente desconhece, como o russo. A gente tem que estar sempre atento para buscar e introduzir algumas coisas que despertam interesse deles”, diz.

Jordana deseja que, mais adiante, o filho seja uma referência para outras crianças. “O que a gente mais quer é que ele vira um homem digno e esteja sempre nos caminhos corretos. A gente busca mostrar isso para que ele ajude a sociedade no futuro”, conclui.

PREMIAÇÃO GLOBAL

A mais nova conquista de Paulo Alex foi o reconhecimento mundial do prêmio International Star Kids Awards (ISKAwards), na categoria Memória e QI. Criado pela organização WonderWorks, a premiação global homenageia os “talentos excepcionais” de crianças pelo mundo.

Diferente de uma competição tradicional, o ISKAwards reconhece os jovens com habilidades notáveis em áreas como Inovação e Tecnologia, Música e Instrumentos, Esportes e Fitness, Dança e outras 20 categorias.

O processo de inscrição segue três etapas:

envio do formulário, sem custos; avaliação dos candidatos pelos membros do júri; resultados enviados por email, em até 2 semanas.

O QUE É A SUPERDOTAÇÃO?

A superdotação é caracterizada pelo desenvolvimento de habilidades significativamente superior à da média da população em alguma das áreas do conhecimento. Comumente identificada na infância, ela pode ser detectada em qualquer etapa da vida.

Uma série de características pode ser consideradas para o diagnóstico. São elas:

capacidade de aprender acima da média para a idade;

desenvoltura elevada em áreas do conhecimento humano;

habilidade desenvolvida de análise e julgamento;

demonstrações de precocidade;

pensamento de modo autônomo.

Atualmente, essa identificação considera as múltiplas inteligências, e diferentemente do passado não se limita mais apenas à realização e aos resultados dos testes de inteligência, chamados de Quociente de Inteligência (QI).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, do Governo Federal, de 2008, define pessoas com altas habilidade e superdotação aquelas têm potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: