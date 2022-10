Criança amazonense de QI raro entra para lista dos mais inteligentes do mundo

Um amazonense figura entre as pessoas mais inteligentes do mundo. Fã de matemática, Benício Gonzaga (5) entrou para a Sociedade Mensa - o mais antigo e tradicional clube de pessoas com alto quociente de inteligência (QI) do mundo. O QI da crança é de 146. As informações são do G1 Amazonas.

Os pais notaram as habilidades de Benício quando ele tinha três anos. A mãe, Hercilaine Alves, é professora. Já o pai, Joegde Vasconcelos, atua como profissional de recursos humanos. Segundo a publicação, o menino é criado em um ambiente que valoriza suas habilidades.

Criança feliz

Apenas 2% da população apresentam capacidades semelhantes à do amazonense. A neuropsicóloga Elenara Perin Dias foi uma das profissionais que realizaram os testes no menino, com cerca de 15 sessões. Apesar dos cinco anos, os testes mostraram que Benício possui capacidade intelectual de uma criança de 8 anos.

“Queremos apenas que ele tenha o melhor possível, que ele seja feliz. A gente não precisa forçar nada, isso vem de uma forma natural”, falou o pai.