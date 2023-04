Com apenas seis anos, baiano se torna membro da sociedade internacional de superdotados

Com apenas seis anos, Marcelo Lopes conseguiu entrar para a sociedade internacional de pessoas consideradas superdotadas, a Intertel. O menino, que tem o sonho de ser astronauta, foi diagnosticado com um QI de 138, na Escala Wechsler de Inteligência, considerado superior ao da maioria das pessoas (entre 90 – 109). As informações são do g1.

Atualmente, Marcelinho cursa o 4° ano do ensino fundamental. Residente de Guarajuba, distrito de Camaçari, na região metropolitana se Salvador, ele aprendeu a falar aos seis meses de vida, e ler aos dois.

“Quando ele tinha dois anos, a gente estava viajando e ele apontou para um aviso e disse: ‘mamãe, dentista’. Realmente tinha escrito dentista, tomamos um susto”, relembrou Tatiana Lopes, mãe de Marcelo.

Vida acadêmica

Após notar a inteligência do filho com apenas dois anos, os pais de Marcelo decidiram colocar ele em uma escola. Decisão que não foi muito bem recebida pela equipe escolar, que alertou os responsáveis sobre a alfabetização precoce e autodidata do menino.

Como já era de se esperar, Marcelo não se adaptou bem aos rabiscos, brincadeiras e outras dinâmicas da turma, tendo sido preciso ser transferido para uma série maior.

''A diretora me ligou e fomos comunicados que ele disse que não queria ficar naquela sala. Ele falava que queria estudar e lá não tinha nada'', relatou Tatiana.

''Ele perguntava para a professora: 'que horas a gente vai estudar?'', completou o pai, Marcelo.

Aos três anos, Marcelinho fez um teste de nivelamento e matriculado no 1° ano (equivalente para crianças de seis anos) em uma escola de Salvador. Quando terminou a 1° série, ele havia completado 4 anos. Hoje, com seis anos, no 4° ano, ele é cerca de três anos mais novo que os colegas de turma.

O que é a intertel?

A Intertel é uma das sociedades mais exclusivas do mundo, dedicada para pessoas com quociente de inteligência (QI) maior que 135 na Escala Wechsler de Inteligência. A entrada só é permitida por meio de um teste e laudos neuropsicológicos.

De acordo com a Instituição, os membros são minoria da população, correspondendo a 1% dos mais de sete bilhões de pessoas no mundo. O Estado de Marcelinho, a Bahia, só tem o registro de duas pessoas na Intertel, e um dele, é o próprio Marcelo.