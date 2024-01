Colação de Grau 2023.2 da Unifor reúne mais de 1,2 mil concludentes

Abraços, fotos, sorrisos, encontros e muita emoção. Esse foi o clima da Colação de Grau 2023.2 da Universidade de Fortaleza — instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz —, que aconteceu na noite desta sexta-feira (5). Realizado na Praça Central do campus, o evento reuniu mais de 1.200 concludentes, entre alunos da graduação e pós-graduação, além de convidados, docentes e autoridades.

Dentre as atividades realizadas durante a cerimônia, destacam-se as falas dos representantes da comunidade acadêmica e o juramento oficial, realizado pelo formando David Oliveira, do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) . Além disso, a colação contou com a tradicional queima de fogos e a apresentação de grupos de arte da Unifor : Camerata e Coral. Por fim, a outorga do grau aconteceu por meio do Professor Dr. Randal Martins Pompeu, Reitor da Unifor.

Além dos diplomas, os alunos com as melhores médias de cada curso receberam o Certificado de Desempenho Acadêmico. Já os concludentes com as melhores notas de cada Centro de Ciências receberam a Bolsa de Pós-Graduação Yolanda Queiroz, entregue pela vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar.

Legenda: A outorga do grau aconteceu por meio do Professor Dr. Randal Martins Pompeu, Reitor da Unifor Foto: Ismael Soares

Em seu discurso, a vice-presidente parabenizou os concludentes pela conquista, sobretudo pelo esforço durante essa trajetória, e ressaltou o papel da Universidade de Fortaleza na formação de profissionais de excelência.

“Nossos egressos têm deixado sua marca nas mais diversas áreas de atuação, demonstrando a qualidade da formação que oferecemos. A partir de hoje, vocês se somam a esse seleto grupo, levando consigo o compromisso de continuar o legado de excelência que caracteriza a Unifor”, disse.

Uma noite mágica

Escolhido para representar os alunos na cerimônia, Lincoln Carneiro, concludente do curso de Medicina , destacou a importância dessa noite para o encerramento de uma linda jornada.

“A noite de hoje é digna de que todos os corações transbordem, que sejam tocados pelas doces palavras daqueles que amamos, numa alegria que se assemelha a pássaros cantando. Não só músicas conhecidas, mas músicas novas, que transportem nossos pensamentos para aquelas regiões tão únicas da nossa alma”, declarou.

Já o docente José Maria Coelho, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) representou os professores durante a cerimônia. Ele evidenciou a conquista de todos os formandos, visto a superação dos desafios enfrentados durante o ciclo acadêmico.

“Ao olharmos para trás, recordamos os dias e as noites de estudo intensivo, os fins de semana privados do convívio dos familiares e dos amigos, os desafios acadêmicos, que pareciam intransponíveis, e às vezes em que cada um de vocês se perguntou se chegaria até aqui. Hoje, a resposta é clara: sim, vocês conseguiram”, afirmou.

Ganhadores da Bolsa Yolanda Queiroz

Centro de Ciências da Saúde

Curso de Psicologia: Camille Nobrega

Centro de Ciências Tecnológicas

Curso de Ciência da Computação: Wendel Alves

Centro de Ciências da Comunicação e Gestão

Curso de Publicidade e Propaganda: Camilla Lima

Centro de Ciências Jurídicas

Curso de Direito: Fernanda Raquel Ramos

Graduação Tecnológica

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Camila Medeiros

Discursos

Manoela Queiroz Bacelar

Vice-Presidente da Fundação Edson Queiroz

Legenda: Vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, parabenizou os concludentes pela conquista Foto: Ismael Soares

Prezados formandos, estimados professores, familiares e amigos,

É com grande emoção que represento a Fundação Edson Queiroz, instituição mantenedora da Universidade de Fortaleza, para celebrar este momento especial na vida de cada um de vocês.

A colação de grau é a culminância de uma jornada repleta de desafios e descobertas. Hoje, estamos reunidos para comemorar a conquista de um objetivo importante em suas vidas, e eu começo parabenizando-os por essa realização notável.

A Universidade de Fortaleza celebrou, em 2023, seu jubileu. Uma história escrita durante 50 anos com ações exitosas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Moldou gerações de profissionais competentes e comprometidos; que impactam vidas de forma positiva, ampliando as possibilidades da nossa região. Ao longo dessas cinco décadas, a UNIFOR se consolidou como uma instituição de excelência no Ensino Superior.

O que está por trás dessa trajetória?

Pessoas!

Pessoas com vontade de ensinar, de aprender e de dar suporte ao círculo virtuoso da boa formação humana.

É a nossa comunidade universitária que movimenta as diversas partes deste organismo vivo que é a UNIFOR.

Quero agradecer, de modo muito especial, ao nosso corpo docente sem o qual não estaríamos aqui hoje. Peço a vocês uma salva de palmas aos nossos dedicados mestres por acreditarem no potencial humano que se ergue pela confluência do conhecimento com a ética.

Nossos egressos têm deixado sua marca nas mais diversas áreas de atuação, demonstrando a qualidade da formação que oferecemos.

A partir de hoje, vocês se somam a esse seleto grupo, levando consigo o compromisso de continuar o legado de excelência que caracteriza a UNIFOR.

A formação que receberam aqui é o alicerce sólido do que precisam para enfrentar os desafios de um mundo complexo. Perguntas haverá sempre. Sobretudo numa realidade em veloz transformação, que articula demandas individuais e coletivas; demandas das subjetividades e das humanidades; demandas das cidades, da Natureza e do nosso planeta.

Que vocês possam contribuir para formação de uma Sociedade onde se enxerga o outro, acolhe e abraça. E assim a riqueza da diversidade enobrece a experiência cotidiana.

Gostaria de agradecer a cada um de vocês por escolherem a UNIFOR para sua formação acadêmica. Vocês depositaram sua confiança nesta Casa, e estamos felizes por acompanhá-los nessa trajetória.

Acreditem em si mesmos e em seu potencial, pois vocês são capazes.

Às famílias e amigos aqui presentes, quero expressar nosso reconhecimento pelo constante apoio que ofereceram aos formandos ao longo desta jornada. Sem o amor e o incentivo de vocês, essa conquista não seria possível.

Por fim, peço licença para citar Ailton Krenak, primeira pessoa indígena a integrar a Academia Brasileira de Letras. Ele propõe imaginarmos “cartografias, camadas de mundos, nas quais as narrativas sejam tão plurais que não precisaríamos entrar em conflito ao evocar diferentes histórias de fundação.” Portanto, quero desejar a todos os formandos e formandas sucesso, essa palavra que pode ter sentidos tão plurais.

Que vocês continuem a trilhar os caminhos do aprendizado e da colaboração, da solidariedade e da união. A UNIFOR estará aqui para apoiá-los sempre que quiserem voltar.

Que este seja o início de uma nova espiral de conquistas.

Sejam muito felizes!

Muito obrigada!

Professor José Maria Coelho Filho

Curso de Direito

Legenda: O professor de Direito, José Maria Coelho, evidenciou a conquista de todos os formandos Foto: Ismael Soares

Vice-Presidente da Fundação Edson Queiroz - Sra. Manoela Queiroz Bacelar,

Magnífico Reitor da Universidade de Fortaleza - Prof. Randal Martins Pompeu;

Autoridades presentes;

Senhoras e senhores, professores, familiares e, especialmente, formandos que hoje celebram a conquista de uma jornada repleta de desafios.

Boa noite!

Me sinto honrado por estar aqui para compartilhar com vocês esse momento de alegria e realização.

Hoje não apenas testemunhamos a conclusão de um ciclo acadêmico, mas celebramos a perseverança, o comprometimento e a resiliência de cada um de vocês. A jornada universitária é uma experiência única, repleta de aprendizados que vão além das salas de aula e dos livros. É um período de autodescoberta, de superação de limites e de construção de amizades duradouras.

Ao olharmos para trás, recordamos os dias e as noites de estudo intensivo, os fins de semana privados do convívio dos familiares e dos amigos, os desafios acadêmicos, que pareciam intransponíveis, e as vezes em que cada um de vocês se perguntou se chegaria até aqui. Hoje, a resposta é clara: sim, vocês conseguiram. Cada prova superada, cada projeto concluído e cada obstáculo vencido contribuíram para moldar o profissional e a pessoa que vocês são agora.

A conclusão da graduação não marca apenas o fim de uma etapa, mas o início de uma nova fase plena de oportunidades e responsabilidades. Esse é o momento de aplicar os conhecimentos adquiridos, de contribuir para a sociedade, e de fazer a diferença no mundo. Cada um de vocês possui habilidades únicas e perspectivas singulares que podem transformar e enriquecer a comunidade à sua volta.

O mundo lá fora pode parecer desafiador, mas o encarem com coragem e confiança. Cada um de vocês é uma fonte de potencial inexplorado, capaz de impactar positivamente as vidas das pessoas e influenciar o curso da história. Não permitam que lhes digam que vocês não podem. Sim! Vocês podem. Porém, as habilidades que vocês adquiriram não são apenas para benefício próprio, mas para serem compartilhadas com o intuito de construir um futuro melhor e mais justo.

Lembrem-se, ainda, de que o sucesso não é apenas medido pelo prestígio ou pelos bens materiais, mas pela contribuição significativa que oferecemos ao mundo. Sejam agentes de mudança, defensores da justiça e promotores da igualdade. Cada um de vocês pode fazer a diferença, por menor que seja.

Ao longo dessa jornada, vocês certamente enfrentaram momentos de dúvida e desânimo, mas a resiliência que demonstraram é o que os torna verdadeiramente excepcionais. Continuem a abraçar desafios, a aprender com as adversidades e a crescer com cada experiência. O otimismo não é apenas uma atitude, mas sim uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios que virão.

Por fim, em nome de todos os professores da nossa UNIFOR, parabenizo cada graduando por essa conquista extraordinária. Que esse seja apenas o começo de uma jornada repleta de realizações e que o entusiasmo que os trouxe até aqui os guie para um futuro promissor. Sejam a inspiração que o mundo precisa e lembrem-se sempre de que o amanhã é construído pelas escolhas que fazemos hoje.

Parabéns, graduandos! O futuro os aguarda com suas contribuições excepcionais.

Lincoln Carneiro Saraiva

Concludente de Medicina

Legenda: Lincoln Carneiro, concludente do curso de Medicina, considerou a graduação como uma linda jornada Foto: Ismael Soares

Vice-Presidente da Fundação Edson Queiroz – Sra. Manoela Queiroz Bacelar,

Magnífico Reitor da Universidade de Fortaleza – Prof. Randal Martins Pompeu,

Autoridades presentes,

Senhores Professores e Professoras,

Caros Colegas Formandos,

Senhoras e Senhores,

Boa Noite!

Em certo momento, falando sobre humildade, um professor citou-me a célebre frase de Isaac Newton: “Se pude ver mais longe, é porque estive sobre ombros de gigantes.” Assim, hoje, muitas pessoas vêm e agradecem a Fundação Edson Queiroz e a Universidade de Fortaleza. Eis-me aqui como um exemplo: estudei na Escola Yolanda Queiroz, um dos projetos de extensão mantido pela Fundação Edson Queiroz, de 2004 a 2007.

Depois disso, a instituição me concedeu uma bolsa de estudos no Colégio Ari de Sá, de 2008 a 2017. Nesse ínterim, como muitos aqui hoje, sonhava em entrar no ensino superior, no meu caso, para tornar-me médico. Ao final do ensino médio, fui aprovado entre os classificados no vestibular de Medicina da Unifor para o semestre 2018.1.

Sou muito grato por esta jornada que teve o apoio de ombros gigantes, entre eles, os meus pais: ele, vigilante; e ela, hoje, técnica de enfermagem da Unifor.

Para sonhos, não existem barreiras.

Depois de seis anos de estudos na Unifor, após muitos livros, artigos, hospitais e plantões, hoje concluo o curso de Medicina.

Cá estamos nós, formandos, com diferentes histórias de vida, prestes a receber nossos diplomas, cada um em sua área de conhecimento, e com muitos sonhos em cada coração. Cá estamos nós, após várias provas, renúncias, sorrisos e choros, porque entendemos que, se sonhos são sementes, para cultivá-las tivemos de, humildemente, nos ajoelhar, plantar e regar, com muita resiliência.

Algumas vezes, cultivamos independentemente do tempo, nos superando e nos reinventando - e como nos reinventamos nesses anos! Outras vezes, cultivamos dependendo do tempo, do nosso tempo, pois desde a leitura do Eclesiates aprendemos que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Contudo, uma certeza fica: a certeza de que valeu a pena! É como disse Fernando Pessoa: “Valeu a pena? Tudo vale a pena Se a alma não é pequena. Quem quer passar além do Bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu”.

Se, na época do poeta, o mar era o desconhecido, hoje, o mar é o conhecimento.

Esse mar, nós conseguimos desbravar com a ajuda de nossos sábios professores, aos quais agradecemos e nos quais nos inspiramos. Vocês nos transmitiram, com seus exemplos de vida, o lema de nossa universidade: “Ensinando e Aprendendo”. Sem vocês a navegar conosco, a viagem seria bem mais difícil; na verdade, impossível.

Porém, navegando juntos conosco, nos mostraram as auroras dos novos horizontes que vemos hoje. E como essas luzes brilham!

Além disso, agradecemos o apoio incondicional de nossos pais e da nossa família. Pais, hoje inicia-se um novo ciclo. Os filhos de que, com tanto amor, vocês cuidaram cresceram. Para muitos, inclusive, aproxima-se o desafio de não morar mais com os pais, o que também pertence ao ciclo da vida, pois, como se escuta no cancioneiro popular brasileiro “Depois que cresce, o filho vira pássaro e quer voar”.

Pedimos que saibam: sempre estaremos logo ali, pois não há barreiras para o afeto. Dos doces lábios de nossas mães, parece que também ouvimos do mesmo cancioneiro : “Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus”. Agradecemos a Deus pela graça de chegarmos até aqui, pois até aqui Ele nos ajudou.

Ademais, somos gratos a nossos amigos, companheiros e cônjuges. Por termos vivido tudo juntos: risadas, choros, conselhos, horas de estudo e trabalhos acadêmicos.

Acreditem: sem vocês, não chegaríamos até aqui, tão longe. Na nossa jornada juntos, cativamo-nos, e que os sentimentos puros não se encerrem aqui, pois, como disse o Pequeno Príncipe: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. Exupéry, autor do livro, também afirma: ‘‘Aqueles que passam por nós, não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós’’.

Ao fim desse ciclo e começo de um novo, em memória, guarda-se em nosso coração o excelso conselho do Excelentíssimo Sr. Edson Queiroz: “Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela decência e construí-la pelo trabalho”. A noite de hoje é digna de que todos os corações transbordem, que sejam tocados pelas doces palavras daqueles que amamos, numa alegria que se assemelha a pássaros cantando. Não só músicas conhecidas, mas músicas novas, que transportem nossos pensamentos para aquelas regiões tão únicas da nossa alma, onde alegria é tão intensa que chega a parecer dor, porém que não é dor, mas, sim, saudade, tão somente saudade. Ali, na verdade, as lágrimas são o próprio vinho da felicidade.

Boa noite a todos e até breve, pois o amanhã é logo ali!