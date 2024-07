Cobra de 10kg é encontrada em máquina de lavar e removida por bombeiros em Fortaleza

Uma jiboia de 10kg e 2 metros de comprimento foi removida de uma máquina de lavar roupas, numa residência do Bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, pelo Corpo de Bombeiros, nessa sexta-feira (19). A cobra preencheu a parte interna do eletrodoméstico e ficou com a cabeça perto do espaço para colocar sabão.

Ao se depararem com a cena, durante a manhã, os moradores acionaram os bombeiros e uma composição da 2ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento fez o resgate. A serpente foi levada em segurança para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

Os bombeiros orientam que, ao avistar uma cobra ou qualquer outro animal peçonhento ou silvestre, a população deve manter uma distância de segurança e jamais tentar capturar a espécie. Caso contrário, o animal pode ficar estressado e causar um ataque.

Legenda: Animal foi resgatado de forma segura Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução

O que fazer ao avistar uma cobra?

A conduta adequada é acionar imediatamente o número 193 para que os agentes do Corpo de Bombeiros possam fazer o resgate e encaminhamento seguro dos animais.