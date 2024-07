Clínica para autistas em Fortaleza descredenciada de plano deve retomar atendimento, diz Justiça

A Justiça do Ceará determinou que a Clínica Adaptro, unidade especializada na assistência a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mantenha o contrato com a Unimed Fortaleza e o atendimento aos pacientes do plano de saúde até, pelo menos, 31 de julho. A decisão judicial foi deferida pela 31ª Vara Cível de Fortaleza, na quarta-feira (17), em caráter de urgência.

Como noticiado pelo Diário do Nordeste, o rompimento do contrato deixou cerca de 600 pessoas – entre crianças, adolescentes e adultos – sem acesso às terapias semanais. Desde o início do mês, a clínica e a operadora de planos de saúde trocam versões sobre o descredenciamento.

Veja também Ceará Censo do IBGE: CE tem a 4ª maior taxa de analfabetismo entre população quilombola no País Ceará Clínica para autistas é descredenciada de plano de saúde e 600 pacientes ficam sem terapias no CE

A Unimed Fortaleza alega que a Adaptro solicitou de forma “repentina e unilateral” o rompimento do contrato, que teria sido comunicado em 31 de maio de 2024. “Após rodadas de alinhamento iniciadas em 3 de junho, a clínica enviou um e-mail à Unimed Fortaleza em 28 de junho, revertendo sua decisão e se comprometendo a atender os pacientes da Unimed Fortaleza até 31 de julho, tempo suficiente para finalizar as negociações. No entanto, a Clínica Adaptro não cumpriu o acordo, encerrando abruptamente os serviços.”

Já a Adaptro, por meio de sua fundadora, Rafaela Páscoa, relatou, na semana passada, que havia manifestado “o desinteresse na continuidade do contrato de credenciamento” e que a Unimed Fortaleza havia emitido um informe às famílias no dia 5 de julho – quando já não havia mais nenhum vínculo jurídico entre o plano de saúde e a empresa –, afirmando que “devido a uma reestruturação da clínica, alguns pacientes seriam remanejados”.

A Unimed Fortaleza informou que “todos os pacientes da Adaptro foram contatados com sucesso após a solicitação inesperada de descredenciamento, e 65% deles já têm agendamentos marcados”. Em caso de dúvidas sobre o atendimento na clínica, a operadora orienta que os clientes entrem em contato pelo (85) 4020-2111.

“A clínica terá que garantir o atendimento até dia 31 de julho, para não haver descontinuidade do tratamento dos nossos clientes. Simultaneamente, enquanto não tínhamos o resultado liminar, remodelamos a nossa rede em tempo recorde para poder direcionar nossos clientes da melhor forma possível. E só atesta nosso compromisso de que em nenhum momento a nossa opção foi o rompimento” Francisco Assis Diretor de Provimentos em Saúde da Unimed Fortaleza

Em contato com o Diário do Nordeste, a Adaptro disse que, no momento, não tem nada a declarar sobre a decisão judicial, mas que o assunto está sendo analisado pelo setor jurídico da empresa, que deve publicar um posicionamento oficial na próxima segunda-feira (22). A clínica reforçou ainda que cumpriu o contrato.

ENTENDA O CASO