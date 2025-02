Pacientes e acompanhantes acolhidos pela Casa Vida, da Rede ICC Saúde, tiveram um momento especial, nesta quinta-feira (6), promovido pelo Circo Celestia, com direito a números de acrobacia, malabarismo e palhaçaria.

A ação levou alegria e arte para a instituição, que oferece suporte às pessoas do Interior do Ceará em tratamento no Hospital Haroldo Juaçaba, principal complexo hospitalar do Instituto do Câncer do Ceará (ICC).

Uma das pacientes impactadas pela ação do Circo Celestia com a Casa Vida foi Lúcia Feliciana, de 66 anos. Residente de Morada Nova, a idosa está há um mês na Casa para realizar o tratamento contra um câncer de garganta. Encantada com a experiência, ela compartilhou que nunca havia ido ao circo.

"Foi a primeira vez que vi um negócio assim. E foi lindo, muito legal, muita coisa bonita de se ver. Fiquei muito feliz. O que eu mais gostei foi dos rapazes de vermelho [malambo]. Aqui [Casa Vida], sempre eles fazem coisas para animar a gente [...] É missa, é culto. Tô muito satisfeita", contou Lúcia Feliciana.

Legenda: O Circo Celestia está em Fortaleza com sessões especiais durante as férias Foto: Divulgação

Segundo Bryan Stevanovich, diretor do Circo Celestia, a iniciativa busca proporcionar momentos de leveza e descontração para aqueles que enfrentam desafios durante o tratamento contra o câncer, além de reforçar o papel social da arte circense.

"Acreditamos no poder transformador do circo. Nossa missão vai além do entretenimento; queremos levar esperança, sorrisos e alívio para quem mais precisa. Estar na Casa Vida e contribuir para esse ambiente acolhedor é uma honra para todos nós", disse Stevanovich.

A Casa Vida recebe pacientes que vêm do interior do Ceará e oferece uma linha de cuidado com multiprofissionais como oncologistas clínicos, psicólogos, nutricionistas e assistente social.

"Isso contribui significativamente para o bem-estar emocional dos nossos pacientes. Por meio dos sorrisos e da descontração, a Rede ICC Saúde valoriza o cuidado integral do paciente através da saúde mental, pois aqui, olhamos para os pacientes de forma integral e multidisciplinar.”, afirmou Débora Boni, superintendente de responsabilidade social do ICC.

Circo Celestia - Temporada Férias em Fortaleza

O Circo Celestia, um dos mais renomados espetáculos circenses do mundo, está em Fortaleza com sessões especiais durante as férias. Pela primeira vez no Nordeste, o espetáculo, que integra o Grupo Cirque Amar, é dirigido pela tradicional família Stevanovich, reconhecida internacionalmente no universo circense.

Local: Av. Washington Soares, 1100 (em frente ao Centro de Eventos do Ceará, ao lado da concessionária Mitsubishi Mito)

Capacidade: 1.900 pessoas por sessão

Ingressos: Disponíveis pelo site ou nas bilheteiras locais (sem taxa de conveniência administrativa online)

Apresentações: de segunda a sexta-feira: 17h30 e 20h* (exceto quarta-feira); sábados e domingos: 16h, 18h e 20h