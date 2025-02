Circo Celestia promove sessão com espetáculo adaptado para pessoas com TEA e TDAH

O Circo Celestia promove, neste mês, em Fortaleza, uma apresentação especial voltada para a inclusão. O espetáculo será adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Pessoas com Deficiência (PCD), garantindo uma experiência acolhedora e acessível a todos. A sessão acontecerá no próximo domingo, 16 de fevereiro, às 10h30.

Localizado em frente ao Centro de Eventos do Ceará, o circo contará com ajustes na ambientação para maior conforto do público. Sons e luzes serão suavizados, reduzindo estímulos que possam causar desconforto. Ademais, performances de grande impacto, como apresentações com motos, foram retiradas da programação para tornar o ambiente mais tranquilo.

A iniciativa reforça o compromisso do Circo Celestia com a democratização da cultura e o acesso de todos ao entretenimento. No dia do espetáculo, PCDs, pessoas com TEA e TDAH terão entrada gratuita. Além disso, um acompanhante poderá adquirir ingresso com valor de meia-entrada.

“É de extrema importância ter uma sessão adaptada, visto que o som e as luzes de uma sessão convencional podem causar agitação e desconforto. Fazemos com que todos possam participar da nossa estadia na cidade. Assim, ninguém deixa de viver uma experiência circense, podendo colecionar memórias em uma sessão mais adequada”, conta Bryan Stevanovich, produtor do Circo Celestia.

A estrutura do local inclui tenda climatizada, quatro setores exclusivos, instalações modernas e praça de alimentação. Informações adicionais podem ser obtidas no site https://circocelestia.com.br/.

Mais informações

Site: https://circocelestia.com.br/

Instagram: @circocelestia

Endereço: Av. Washington Soares, 1000 - Edson Queiroz, Fortaleza-CE