Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chegada do Papai Noel: veja programação nos shoppings

Centros comerciais de Fortaleza e da Região Metropolitana preparam programações especiais para receber o "bom velhinho".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:51)
Ceará
Papel Noel recebe carta de criança.
Legenda: Uma programação completa com música e decorações especiais marcam o período natalino na capital.
Foto: Divulgação.

A chegada do Papai Noel aos shoppings de Fortaleza e da Região Metropolitana é um dos momentos mais esperados pelas crianças — e também pelos adultos — ao longo do ano.

Para marcar o início da temporada natalina, os empreendimentos preparam programações repletas de encanto, com decorações temáticas, apresentações musicais, cortejos, e até chegadas de helicóptero.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com as programações nos shoppings de Fortaleza e da Região Metropolitana. Confira!

Quando e como será a chegada do Papai Noel nos principais shoppings

RioMar Fortaleza

Decoração de Natal do RioMar.
Legenda: O shopping RioMar preparou uma programação especial com teatro e música.
Foto: Divulgação.

O Papai Noel chegará ao RioMar Fortaleza no dia 16 de novembro (domingo), em um cortejo com apresentações musicais e surpresas especiais.

A programação do shopping conta ainda com a decoração “Um Espetáculo de Natal”, com um Papai Noel malabarista, uma roda-gigante, xícaras-gira-gira e uma árvore de Natal de 15 metros. O espaço é repleto de luzes, cores e elementos lúdicos que remetem à arte do circo.

O acesso à roda-gigante custa R$ 10 por pessoa, com meia-entrada para todos mediante apresentação do aplicativo do RioMar Fortaleza. O brinquedo garante três minutos de brincadeira e permite a entrada de crianças menores de 2 anos acompanhadas de um responsável.

Além da decoração, o shopping preparou uma programação especial com teatro e música. Ás sextas-feiras, a partir do dia 7, o Coralito se apresenta às 19h, levando clássicos natalinos ao Espaço Gourmet (pisos L1 e E2).

Iguatemi Bosque 

Papai Noel acenando na chegada ao Iguatemi Fortaleza.
Legenda: Papai Noel chega ao Iguatemi neste domingo (9).
Foto: Divulgação.

O clima natalino toma conta do Iguatemi Bosque a partir do domingo (9), com a chegada do Papai Noel e o tradicional desfile da Caravana de Natal. 

Mantendo a tradição, o "bom velhinho" fará um sobrevoo de helicóptero sobre Fortaleza antes de aterrissar no shopping.

O espetáculo natalino começa às 17h. Logo depois, às 17h30, o Noel sobrevoa o Iguatemi, e às 18h faz sua grande chegada ao lado da caravana.

O ponto alto da noite será o acendimento das luzes da árvore de Natal, às 18h30, feito pelo próprio Papai Noel, marcando o início oficial da temporada. Em seguida, a caravana segue pelas ruas da Cidade.

Chegada do Papai Noel no Iguatemi:

  • 17h – Espetáculo de Natal
  • 17h30 – Sobrevoo do Noel
  • 18h – Chegada do Noel com a Caravana
  • 18h30 – Acendimento das luzes da árvore

Local: Área externa (Saída Zara)

Riomar Kennedy

No RioMar Kennedy, o bom velhinho deu as boas-vindas no último sábado (1º). Contudo,  destaque é o “Natal Encantado dos Bolofofos”, inspirado nos personagens infantis que são sucesso entre as crianças. O cenário é colorido, interativo e repleto de atividades lúdicas.

Entre as atrações estão o Piano Interativo com luzes de LED e a Piscina de Bolinhas, destinada a crianças de até 1 metro de altura, com permanência de até cinco minutos.

As decorações podem ser visitadas gratuitamente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. Novidades natalinas e campanhas promocionais serão divulgadas nos próximos dias.

North Shopping

Neste sábado, o North Shopping dá início à campanha “Natal de Memórias”, com a aguardada chegada do Papai Noel. A programação de abertura acontece das 17h às 19h, com concentração no Acesso A e culminando no Palco Nortão, na Praça de Alimentação.

O público será recebido com personagens natalinos, distribuição de balões e chapéus temáticos, fotos instantâneas e música ao vivo. A chegada do Papai Noel está prevista para as 18h. Depois da recepção, o "bom velhinho" inicia o atendimento para fotos com o público.

Além da chegada do Noel, o shopping realiza uma série de oficinas criativas gratuitas, sempre das 15h às 19h, mediante inscrição no aplicativo do shopping:

  • 15/11 – Oficina de Cartinhas para o Papai Noel
  • 22/11 – Oficina de Enfeites Natalinos
  • 29/11 – Oficina de Customização de Bolinhas de Natal
  • 06/12 – Oficina de Decoração de Biscoitos Natalinos
  • 13/12 – Oficina de Customização de Gorrinhos de Natal

Como parte da programação, o shopping também promove mais uma edição da campanha solidária “Natal Sem Fome”, até 31 de dezembro. A cada R$ 20 doados, o valor é revertido em 4 kg de alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. A meta é arrecadar 7 toneladas de alimentos até o fim da campanha.

North Shopping Jóquei 

No próximo domingo (9), às 17h, o público poderá acompanhar a grande chegada do Papai Noel no North Shopping Jóquei, que promete encantar crianças e adultos com um evento repleto de magia, alegria e espírito natalino.

A Praça de Alimentação será o palco da celebração, que contará também com a presença especial do mascote Joquinho, sempre pronto para divertir e espalhar sorrisos pelo shopping.

Os clientes que utilizam o aplicativo oficial do shopping poderão ainda resgatar brindes exclusivos durante o período natalino.

Programação de novembro:

  • 15/11 – Pocket Show “Mamãe Noel nos Contos Natalinos”, às 18h
  • 16/11 – Natal do Joquinho (presença do mascote), às 18h
  • 22/11 – Pocket Show “Frozen em um Natal Congelante”, às 18h
  • 23/11 – Apresentação de ballet infantil (Centro Educacional Evandro Ayres de Moura) + Natal do Joquinho, às 18h
  • 29/11 – Pocket Show “O Natal do Mickey Mouse”, às 18h
  • 30/11 – Apresentação de ballet infantil (Centro Educacional Evandro Ayres de Moura) + Natal do Joquinho, às 18h

North Shopping Maracanaú

O North Shopping Maracanaú preparou uma agenda especial e gratuita ao longo de novembro, com atividades voltadas ao bem-estar, cultura, lazer e responsabilidade social.

Compondo a programação natalina, haverá apresentações especiais de Natal do Grupo de Ballet Arte Sob Sapatilhas, no dia 22, e de Lua Lima, no dia 29.

Para o público infantil, o shopping realiza o projeto “Diversão no Maraca”, com oficinas criativas todos os domingos, às 17h, no Piso 3.

As atividades incluem:

  • 16/11 – Oficina de Biscoitos Natalinos
  • 23/11 – Oficina de Pintura com o Bob Esponja
  • 30/11 – Oficina de Cartinhas para o Papai Noel

Via Sul

A magia do Natal tomará conta do Via Sul Shopping a partir de 15 de novembro, com a chegada do "bom velhinho". A programação acontece a partir das 17h, na Praça de Alimentação. O Via Sul ainda realizará distribuição de brindes por meio do seu aplicativo oficial.

No dia 16, às 17h, o público poderá se encantar com o espetáculo infantil "O Natal dos Brinquedos", que traz uma mensagem de amizade, solidariedade e espírito natalino. A atração é gratuita. Para participar, basta realizar a inscrição pelo aplicativo do Via Sul Shopping.

Shopping Parangaba 

O espírito natalino vai tomar conta do Shopping Parangaba a partir deste sábado, data marcada pela chegada do Papai Noel e pelo início da temporada de Natal.

A festa começa às 17h, quando o "bom velhinho" embarca no Trenzinho da Alegria e percorre os arredores do shopping, acompanhado pela Turma do Papai Noel. A chegada oficial do Noel será às 18h, na Praça Central, em um evento gratuito e aberto ao público.

Enquanto o cortejo acontece, o público poderá acompanhar um show natalino na Praça Central. Após a aparição do Papai Noel, a programação segue com apresentações musicais e atividades interativas.

Durante todo o mês, o shopping promove uma agenda especial de Natal, com desfiles temáticos e espetáculos que reforçam a magia da época.

Programação:

  • Parada Natalina – Sábados (15, 22 e 29/11), às 17h – Piso L1
  • Show Natalino – Domingos (9, 16, 23 e 30/11), às 17h – Praça de Alimentação (Piso L3)
  • Parada Natalina – Dias 20, 22 e 23/12, às 17h – Piso L1
  • Show Natalino – Dia 21/12, às 17h – Praça de Alimentação (Piso L3)

Terrazo

Imagem mostra a festa de natal no shopping Terrazo.
Legenda: O Terrazo foi o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a dar início à temporada natalina neste ano.
Foto: Divulgação.

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, foi o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a dar início à temporada natalina de 2025.

A chegada do Papai Noel aconteceu no domingo (26), em um evento repleto de música, encanto e atividades para toda a família.

Inspirada no universo colorido e musical do personagem, a decoração natalina do Terrazo apresenta um cenário interativo com atrações para toda a família, instalado na Praça Principal de Eventos (Piso L1).

Giga Mall

O Shopping Giga Mall dará início à sua temporada de Natal no dia 15 de novembro (sábado), com a aguardada chegada do Papai Noel e uma atração especial. A partir das 16h, o público poderá acompanhar o espetáculo musical na área externa do shopping, com personagens e banda ao vivo, que prometem envolver crianças e adultos em um clima de pura magia.

Durante o evento, haverá entrega de balões e um animado cortejo com banda pelos corredores do mall, espalhando alegria e encantamento por todos os espaços. Após o cortejo, o bom velhinho estará no Piso 1 para fotos com o público.

Del Paseo

A tradicional chegada do Papai Noel ao shopping Del Paseo será neste sábado (8), a partir das 17 horas. O "bom velhinho" chegará em um caminhão do Corpo de Bombeiros, em frente ao shopping, na avenida Santos Dumont. Um palco será montado na via, que será temporariamente interditada entre as ruas Leonardo Mota e Barbosa de Freitas.

Este ano, o shopping apresenta o espetáculo “As Renas do Natal”, uma produção original que promete emocionar crianças e adultos com uma história repleta de aventura, música e emoção. 

Além do espetáculo e da chegada do Noel, o evento marcará o acendimento oficial da decoração natalina, que este ano tem como parceira especial a Turma da Mônica.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Vacinação contra raiva em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza terá ação de vacinação antirrábica neste sábado (8); veja locais

Serão 120 pontos de vacinação no segundo "Dia D" da campanha de imunização contra raiva para cães e gatos.

Redação
Há 26 minutos
Um canal revestido de concreto com água corrente atravessa uma paisagem rural sob um céu parcialmente nublado.
Ceará

Cidade cearense atinge maior temperatura do ano e terceira maior da história

Fenômeno do calor intenso está associado às condições atmosféricas típicas do fim do período seco

Clarice Nascimento
Há 32 minutos
Papel Noel recebe carta de criança.
Ceará

Chegada do Papai Noel: veja programação nos shoppings

Centros comerciais de Fortaleza e da Região Metropolitana preparam programações especiais para receber o "bom velhinho".

Redação
Há 35 minutos
Close-up de um bebê chorando enquanto um profissional de saúde administra uma vacina em seu braço direito com uma seringa.
Ceará

Sarampo, HPV e catapora: taxas de vacinação abaixo da meta acendem alerta no CE

Sem imunidade de rebanho, essas e outras doenças podem ser reintroduzidas.

Clarice Nascimento
Há 1 hora
Candidato ao Enem carrega barrinhas proteicas e documentos em sacola plástica transparente.
Ceará

Snacks e hidratação para o Enem: o que levar para manter a energia e o foco durante a prova

Estar bem alimentado e hidratado é o que pode garantir que você esteja preparado para encarar a maratona do exame.

Luana Severo
Há 2 horas
Duas cenas lado a lado: À esquerda, pessoas embarcando em um ônibus moderno, de cor azul e branca, em uma parada de ônibus em Fortaleza, com a placa de destino Messejana / Frei Cirilo / Expresso / Centro visível. À direita, pessoas embarcando ou desembarcando de um veículo verde de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) ou Metrô, que está parado na plataforma. A imagem ilustra o transporte público (ônibus e trilhos) em contexto urbano.
Ceará

Enem 2025: candidatos do Ceará terão acesso gratuito a ônibus, metrô e VLTs

Gratuidade válida para Fortaleza e para o Estado foram anunciadas pela Prefeitura e pelo Governo. Primeiras provas serão aplicadas neste domingo (9).

Redação
07 de Novembro de 2025
Ceará

Em processo de expansão, Dahab Shoes inaugura espaço no Shopping Iguatemi Bosque

Loja de calçados realizará ação especial no próximo domingo, dia 9, para celebrar a inauguração

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Ceará

Best Senior lança campanha de Black Friday com até 80% de desconto em planos de saúde

Descontos valem para contratos Pessoa Física e Jurídica, com cobertura nacional pela rede Abramge

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday do Galpão dos Colchões movimenta varejo cearense neste fim de semana

Empresa traz promoções e ofertas com preços de distribuidor abertos ao público durante novembro

Agência de Conteúdo DN
07 de Novembro de 2025
Equipe criadora do projeto finalista do Solve for Tomorrow. São dois meninos, uma menina e um adulto, professor dos jovens.
Ceará

Alunos do CE criam filtro para tratar água e chegam à final de programa nacional

Projeto criado em escola de Pedra Branca é uma solução sustentável e de baixa manutenção.

Redação
06 de Novembro de 2025
Foto de Diego e Dilma, mãe e filho que estudam juntos na mesma sala do EJA e viralizaram ao compartilhar a história nas redes sociais
Ceará

Após superar doença grave, jovem estuda com a mãe na mesma turma: 'me ensinou a andar duas vezes'

Diego e Dilma compartilham a sala de aula em Tabuleiro do Norte e têm o mesmo objetivo de entrar na faculdade

Maria Clarice Sousa*
06 de Novembro de 2025
Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo
Ceará

Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo

Natural de Juazeiro do Norte, a médica passou por uma jornada de mais de 10 anos para alcançar o feito.

Geovana Almeida*
06 de Novembro de 2025
Foto de silhueta de casal sentado na parede de um espigão de Fortaleza em frente ao mar, ao pôr do sol. O homem, à esquerda, usa bermuda e está sem camisa. A mulher usa camiseta e óculos. Ao fundo, é possível ver detalhes de prédios da orla.
Ceará

Maioria das uniões entre casais no CE é consensual e dispensa cerimônias, diz IBGE

Opção apenas por casamentos religiosos fica em terceiro plano no Estado.

Nicolas Paulino
06 de Novembro de 2025
Foto de um casal heterossexual caminhando de mãos dadas em um espigão na Beira-Mar, sob um céu azul e ensolarado. O mar rodeia a passarela branca com bancos ao centro. Algumas pessoas aparecem ao fundo, aproveitando o dia à beira do oceano Atlântico.
Ceará

Cresce número de casais sem filhos no Ceará, aponta IBGE

Percentual de famílias nesse perfil aumentou de 14% para 20% entre dois Censos.

Nicolas Paulino
06 de Novembro de 2025
Mãos de menina escrevendo em caderno.
Ceará

Checklist de última hora: o que revisar na véspera do 1º dia do Enem 2025

Veja temas que costumam ser cobrados no Enem para rever antes das provas.

Redação
06 de Novembro de 2025
Montagem de três fotos mostra teto que desabou em UTI Neonatal da Meac. Na foto do meio, é possível ver um gato caminhando pelo local.
Ceará

Teto desaba em UTI neonatal da maternidade-escola em Fortaleza

Unidade ainda investiga as causas do acidente.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de veículos ilustra matéria sobre leilão da AMC.
Ceará

Leilão de carros, motos e sucatas é realizado pela AMC nesta sexta-feira (7)

Estão disponíveis 509 itens, com lances a partir de R$ 50,00.

Redação
05 de Novembro de 2025
Motociclistas e passageiros aparecem sem capacete em tráfego no cruzamento
Ceará

Colisão entre três motocicletas deixa quatro feridos em Parambu

Na imagem, os motociclistas e passageiros aparecem sem capacete, item obrigatório por lei.

Redação
05 de Novembro de 2025
Guarda Municipal flagra caminhão descartando lixo em Fortaleza
Ceará

Guarda Municipal flagra caminhão descartando lixo em Fortaleza

Infração foi registrada em ação conjunta com a Agefis, que apreendeu o veículo.

Redação
05 de Novembro de 2025
Foto mostra detalhes de mãos de três pessoas sentadas num colchão. Uma delas é uma mulher adolescente e outras duas são de crianças, provavelmente filhos dela, revelando uma situação de união conjugal precoce no Ceará.
Ceará

Ceará tem mais de 56 mil crianças e adolescentes ‘casados’, diz IBGE

Segundo o levantamento, 2 mil crianças em união conjugal têm entre 10 e 14 anos.

Nicolas Paulino
05 de Novembro de 2025