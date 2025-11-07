Chegada do Papai Noel: veja programação nos shoppings

A chegada do Papai Noel aos shoppings de Fortaleza e da Região Metropolitana é um dos momentos mais esperados pelas crianças — e também pelos adultos — ao longo do ano.

Para marcar o início da temporada natalina, os empreendimentos preparam programações repletas de encanto, com decorações temáticas, apresentações musicais, cortejos, e até chegadas de helicóptero.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com as programações nos shoppings de Fortaleza e da Região Metropolitana. Confira!

Quando e como será a chegada do Papai Noel nos principais shoppings

RioMar Fortaleza

Legenda: O shopping RioMar preparou uma programação especial com teatro e música. Foto: Divulgação.

O Papai Noel chegará ao RioMar Fortaleza no dia 16 de novembro (domingo), em um cortejo com apresentações musicais e surpresas especiais.

A programação do shopping conta ainda com a decoração “Um Espetáculo de Natal”, com um Papai Noel malabarista, uma roda-gigante, xícaras-gira-gira e uma árvore de Natal de 15 metros. O espaço é repleto de luzes, cores e elementos lúdicos que remetem à arte do circo.

O acesso à roda-gigante custa R$ 10 por pessoa, com meia-entrada para todos mediante apresentação do aplicativo do RioMar Fortaleza. O brinquedo garante três minutos de brincadeira e permite a entrada de crianças menores de 2 anos acompanhadas de um responsável.

Além da decoração, o shopping preparou uma programação especial com teatro e música. Ás sextas-feiras, a partir do dia 7, o Coralito se apresenta às 19h, levando clássicos natalinos ao Espaço Gourmet (pisos L1 e E2).

Iguatemi Bosque

Legenda: Papai Noel chega ao Iguatemi neste domingo (9). Foto: Divulgação.

O clima natalino toma conta do Iguatemi Bosque a partir do domingo (9), com a chegada do Papai Noel e o tradicional desfile da Caravana de Natal.

Mantendo a tradição, o "bom velhinho" fará um sobrevoo de helicóptero sobre Fortaleza antes de aterrissar no shopping.

O espetáculo natalino começa às 17h. Logo depois, às 17h30, o Noel sobrevoa o Iguatemi, e às 18h faz sua grande chegada ao lado da caravana.

O ponto alto da noite será o acendimento das luzes da árvore de Natal, às 18h30, feito pelo próprio Papai Noel, marcando o início oficial da temporada. Em seguida, a caravana segue pelas ruas da Cidade.

Chegada do Papai Noel no Iguatemi:

17h – Espetáculo de Natal

17h30 – Sobrevoo do Noel

18h – Chegada do Noel com a Caravana

18h30 – Acendimento das luzes da árvore

Local: Área externa (Saída Zara)

Riomar Kennedy

No RioMar Kennedy, o bom velhinho deu as boas-vindas no último sábado (1º). Contudo, destaque é o “Natal Encantado dos Bolofofos”, inspirado nos personagens infantis que são sucesso entre as crianças. O cenário é colorido, interativo e repleto de atividades lúdicas.

Entre as atrações estão o Piano Interativo com luzes de LED e a Piscina de Bolinhas, destinada a crianças de até 1 metro de altura, com permanência de até cinco minutos.

As decorações podem ser visitadas gratuitamente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 13h às 21h. Novidades natalinas e campanhas promocionais serão divulgadas nos próximos dias.

North Shopping

Neste sábado, o North Shopping dá início à campanha “Natal de Memórias”, com a aguardada chegada do Papai Noel. A programação de abertura acontece das 17h às 19h, com concentração no Acesso A e culminando no Palco Nortão, na Praça de Alimentação.

O público será recebido com personagens natalinos, distribuição de balões e chapéus temáticos, fotos instantâneas e música ao vivo. A chegada do Papai Noel está prevista para as 18h. Depois da recepção, o "bom velhinho" inicia o atendimento para fotos com o público.

Além da chegada do Noel, o shopping realiza uma série de oficinas criativas gratuitas, sempre das 15h às 19h, mediante inscrição no aplicativo do shopping:

15/11 – Oficina de Cartinhas para o Papai Noel

22/11 – Oficina de Enfeites Natalinos

29/11 – Oficina de Customização de Bolinhas de Natal

06/12 – Oficina de Decoração de Biscoitos Natalinos

13/12 – Oficina de Customização de Gorrinhos de Natal

Como parte da programação, o shopping também promove mais uma edição da campanha solidária “Natal Sem Fome”, até 31 de dezembro. A cada R$ 20 doados, o valor é revertido em 4 kg de alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. A meta é arrecadar 7 toneladas de alimentos até o fim da campanha.

North Shopping Jóquei

No próximo domingo (9), às 17h, o público poderá acompanhar a grande chegada do Papai Noel no North Shopping Jóquei, que promete encantar crianças e adultos com um evento repleto de magia, alegria e espírito natalino.

A Praça de Alimentação será o palco da celebração, que contará também com a presença especial do mascote Joquinho, sempre pronto para divertir e espalhar sorrisos pelo shopping.

Os clientes que utilizam o aplicativo oficial do shopping poderão ainda resgatar brindes exclusivos durante o período natalino.

Programação de novembro:

15/11 – Pocket Show “Mamãe Noel nos Contos Natalinos”, às 18h

16/11 – Natal do Joquinho (presença do mascote), às 18h

22/11 – Pocket Show “Frozen em um Natal Congelante”, às 18h

23/11 – Apresentação de ballet infantil (Centro Educacional Evandro Ayres de Moura) + Natal do Joquinho, às 18h

29/11 – Pocket Show “O Natal do Mickey Mouse”, às 18h

30/11 – Apresentação de ballet infantil (Centro Educacional Evandro Ayres de Moura) + Natal do Joquinho, às 18h

North Shopping Maracanaú

O North Shopping Maracanaú preparou uma agenda especial e gratuita ao longo de novembro, com atividades voltadas ao bem-estar, cultura, lazer e responsabilidade social.

Compondo a programação natalina, haverá apresentações especiais de Natal do Grupo de Ballet Arte Sob Sapatilhas, no dia 22, e de Lua Lima, no dia 29.

Para o público infantil, o shopping realiza o projeto “Diversão no Maraca”, com oficinas criativas todos os domingos, às 17h, no Piso 3.

As atividades incluem:

16/11 – Oficina de Biscoitos Natalinos

23/11 – Oficina de Pintura com o Bob Esponja

30/11 – Oficina de Cartinhas para o Papai Noel

Via Sul

A magia do Natal tomará conta do Via Sul Shopping a partir de 15 de novembro, com a chegada do "bom velhinho". A programação acontece a partir das 17h, na Praça de Alimentação. O Via Sul ainda realizará distribuição de brindes por meio do seu aplicativo oficial.

No dia 16, às 17h, o público poderá se encantar com o espetáculo infantil "O Natal dos Brinquedos", que traz uma mensagem de amizade, solidariedade e espírito natalino. A atração é gratuita. Para participar, basta realizar a inscrição pelo aplicativo do Via Sul Shopping.

Shopping Parangaba

O espírito natalino vai tomar conta do Shopping Parangaba a partir deste sábado, data marcada pela chegada do Papai Noel e pelo início da temporada de Natal.

A festa começa às 17h, quando o "bom velhinho" embarca no Trenzinho da Alegria e percorre os arredores do shopping, acompanhado pela Turma do Papai Noel. A chegada oficial do Noel será às 18h, na Praça Central, em um evento gratuito e aberto ao público.

Enquanto o cortejo acontece, o público poderá acompanhar um show natalino na Praça Central. Após a aparição do Papai Noel, a programação segue com apresentações musicais e atividades interativas.

Durante todo o mês, o shopping promove uma agenda especial de Natal, com desfiles temáticos e espetáculos que reforçam a magia da época.

Programação:

Parada Natalina – Sábados (15, 22 e 29/11), às 17h – Piso L1

Show Natalino – Domingos (9, 16, 23 e 30/11), às 17h – Praça de Alimentação (Piso L3)

Parada Natalina – Dias 20, 22 e 23/12, às 17h – Piso L1

Show Natalino – Dia 21/12, às 17h – Praça de Alimentação (Piso L3)

Terrazo

Legenda: O Terrazo foi o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a dar início à temporada natalina neste ano. Foto: Divulgação.

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, foi o primeiro da Região Metropolitana de Fortaleza a dar início à temporada natalina de 2025.

A chegada do Papai Noel aconteceu no domingo (26), em um evento repleto de música, encanto e atividades para toda a família.

Inspirada no universo colorido e musical do personagem, a decoração natalina do Terrazo apresenta um cenário interativo com atrações para toda a família, instalado na Praça Principal de Eventos (Piso L1).

Giga Mall

O Shopping Giga Mall dará início à sua temporada de Natal no dia 15 de novembro (sábado), com a aguardada chegada do Papai Noel e uma atração especial. A partir das 16h, o público poderá acompanhar o espetáculo musical na área externa do shopping, com personagens e banda ao vivo, que prometem envolver crianças e adultos em um clima de pura magia.



Durante o evento, haverá entrega de balões e um animado cortejo com banda pelos corredores do mall, espalhando alegria e encantamento por todos os espaços. Após o cortejo, o bom velhinho estará no Piso 1 para fotos com o público.

Del Paseo

A tradicional chegada do Papai Noel ao shopping Del Paseo será neste sábado (8), a partir das 17 horas. O "bom velhinho" chegará em um caminhão do Corpo de Bombeiros, em frente ao shopping, na avenida Santos Dumont. Um palco será montado na via, que será temporariamente interditada entre as ruas Leonardo Mota e Barbosa de Freitas.

Este ano, o shopping apresenta o espetáculo “As Renas do Natal”, uma produção original que promete emocionar crianças e adultos com uma história repleta de aventura, música e emoção.

Além do espetáculo e da chegada do Noel, o evento marcará o acendimento oficial da decoração natalina, que este ano tem como parceira especial a Turma da Mônica.