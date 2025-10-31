Centro Cultural Belchior promove encontro de manifestações artísticas em Fortaleza

Localizado na Praia de Iracema, o Centro Cultural Belchior é reconhecido como um dos principais equipamentos culturais de Fortaleza e se consolida como um ponto de encontro entre arte, história e cidadania.

Desde sua criação, em 2017, o Centro Cultural Belchior tem como missão valorizar a produção artística local, abrindo espaço para que músicos, escritores, artistas plásticos, poetas e performers apresentem seus trabalhos ao público. Em um ambiente plural e democrático, o equipamento promove atividades gratuitas que fortalecem o acesso à cultura e estimulam o diálogo entre diferentes linguagens e gerações.

O espaço promove programações que destacam a potência criativa do povo cearense e a importância da arte como expressão de pertencimento e memória. Shows, exposições, feiras, debates e intervenções urbanas fazem parte da agenda mensal, que busca aproximar a população de sua própria história e reforçar os laços com a cidade.

Equipamento da Prefeitura de Fortaleza vinculado à Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), gerido em parceria com o Instituto Cultural Iracema, o Centro Cultural Belchior se tornou um símbolo de resistência cultural e de incentivo à arte feita no Ceará. O espaço leva o nome de um dos maiores ícones da música brasileira, o cantor e compositor cearense Belchior, e reflete em sua proposta o mesmo espírito de liberdade, sensibilidade e autenticidade presente na obra do artista.