Centenas de peixes aparecem mortos em açude no campus do Pici da UFC; veja vídeo

Imagens feitas por um estudante flagraram centenas de peixes mortos em um açude no Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC) nesta sexta-feira (22). O conhecido Açude da Agronomia estaria muito poluído, segundo o aluno que gravou o registro.

A Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) informou, em nota, que enviará uma equipe ao local para verificar o caso. A pasta disse ainda que "dispõe de uma empresa contratada para realizar o monitoramento da qualidade da água dos recursos hídricos da cidade".

"Com certeza o açude [está] poluído. Olha só a malvadeza. Nem as garças querem comer com medo de morrer. Estou filmando só um trecho. São muitos, milhares e milhares de peixes mortos. Com certeza é a água poluída. O açude [está] preto de poluição", relatou o estudante que registrou os peixes. Ele pediu para não ser identificado.

Conforme Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), técnicos irão até o açude para coletar amostras da água. A região será avaliada pela autarquia.

"A Superintendência ressalta que em casos como esse, a forma correta é registrar a denúncia nos órgãos ambientais competentes", disse o órgão.