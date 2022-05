Ceará tem o pior índice de vacinação contra paralisia infantil em 27 anos; veja proteção e sintomas

Atrofia muscular, perda do movimento das pernas e até dificuldade para falar são consequências da poliomielite, doença conhecida como paralisia infantil, que teve a menor cobertura vacinal no Ceará em 2021. No último ano, as vacinas contra poliomielite atingiram apenas 61,32% do público.

Essa é a menor proporção dos últimos 27 anos e está bem longe do ideal estabelecido pelas autoridades de saúde: só com 95% das crianças imunizadas há uma boa proteção contra a doença. Desde 2016 o Ceará não atinge esse objetivo.

Os dados são do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), levantados pelo Diário do Nordeste, com informações atualizadas na quarta-feira (25). Os registros também mostram que 2022 acompanha o movimento, com apenas 29,33% das crianças vacinadas.

Com registros da doenças no mundo - como no Afeganistão e em países africanos - essa falta de proteção alerta para a situação local, como contextualiza Vanuza Chagas, pediatra e diretora de clínica de imunização.

"Deixa vulnerável, principalmente, as crianças menores de 5 anos que não completaram o esquema de vacinação”, acrescenta. E o esquema vacinal precisa cumprir todas as etapas para garantir a imunidade contra a poliomielite.

A proteção contra a doença acontece com 3 doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), que é injetável, aos 2, 4 e 6 meses de vida. Depois disso, o bebê recebe uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), que é a gotinha, aos 15 meses e outra aos 4 anos.

Vanuza Chagas Pediatra No momento em que esse vírus passa a circular, com registro de casos, a população descoberta (pela vacina) é mais vulnerável a contrair a doença

Quem perder a data correta para o recebimento da vacina deve buscar uma unidade de saúde com agilidade, como orienta a pediatra.

“Não precisa iniciar todo o esquema, porque a vacina dada é computada no sistema imunológico, só precisa ser completado o calendário vacinal o mais rápido possível", explica.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou à reportagem que não há desabastecimento de vacina contra poliomielite.

"As estratégias de vacinação de atualização da caderneta e busca de faltosos são amplamente divulgadas entre os municípios, através de publicações de notas técnicas, reuniões com os coordenadores de imunização municipais e parcerias com entidades científicas e civis", destacou em nota.

Secretaria da Saúde do Ceará Ressaltamos a importância da manutenção de altas e homogêneas coberturas vacinais e a vigilância das paralisias flácidas agudas em menores de 15 anos, ativa e sensível para a detecção precoce dos casos (Notificação, investigação e encerramento)

Campanha junto às comunidades

Com essa baixa cobertura vacinal, o Rotary Internacional promove um evento entre 31 de maio e 3 de junho para aumentar o engajamento da população de Fortaleza e cidades da Região Metropolitana (RMF) na vacinação contra a pólio.

A movimentação acontece com o apoio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza e as atividades de abertura e encerramento acontecem no posto de saúde Flávio Marcílio, no Mucuripe.

“Estamos divulgando nas comunidades, por meio das associações, três vacinas (poliomielite, sarampo e influenza), a pessoa pode levar a caderneta de vacinação e tomar as outras que não estão em dia”, explica Serginho Benevides, presidente da comissão de serviços comunitários e humanitários pelo Rotary Fortaleza.

Legenda: Evento busca aproximar a população dos profissionais da saúde e alcançar maior cobertura vacinal Foto: Fabiane de Paula

Evento Rotary Fortaleza:

Apresentação da Banda da Polícia Militar

Três tendas para vacinação em campo aberto (pela Casa Civil do Ceará)

Passeio com crianças na Viatura de Incêndio do Corpo de Bombeiros do Ceará

Participação da Autarquia Municipal do Trânsito (AMC)

Foram reunidas cerca de 60 lideranças comunitárias para a divulgação de informações sobre o cronograma de vacinas, os postos de saúde e os riscos da doença.

“Estamos fazendo chegar nos bairros, na Barra do Ceará, no Mucuripe, mas também Maranguape e Maracanaú para fazer chegar a campanha”, detalha.

Serginho Benevides Membro do Rotary Fortaleza Um problema, inclusive observado na Covid, é que aplicativo não funciona, porque boa parte da população não tem acesso à internet

Serginho ressalta a importância da linguagem acessível para conseguir aumentar os índices de vacinação. "A gente busca mudar a realidade de hoje, que comparecem 40 pessoas por mês para tomar vacina, a gente quer dar o alerta. Vamos continuar difundindo para ver o crescimento em relação à vacina”, conclui.

Transmissão da poliomielite

A doença que causa paralisia infantil é transmitida pelo contato direto com alguém infectado ou por objetos, alimentos e água contaminados por fezes de pacientes com o poliovírus, conforme detalha o Ministério da Saúde em publicação virtual.

Esse vírus vive no intestino e pode contaminar tanto crianças quanto adultos. Outra forma de transmissão se dá pelo contato com secreções eliminadas pela boca das pessoas infectadas.

Como reconhecer

Os sintomas da poliomielite vão da febre à rigidez na nuca. Confira a lista indícios mais comuns da doença:

Febre

Mal-estar

Dor de cabeça, de garganta e no corpo

Vômitos

Diarreia

Prisão de ventre

Espasmos

Rigidez na nuca e até mesmo meningite

Em formas mais graves, flacidez muscular, que afeta, em regra, um dos membros inferiores

Sequelas da paralisia infantil

O poliovírus causa infecção da medula e do cérebro, que é relacionada às sequelas da doença:

Dores nas articulações

Pé torto

Crescimento diferente das pernas

Osteoporose

Paralisia de uma das pernas;

Paralisia dos músculos da fala e da deglutição

Dificuldade de falar

Atrofia muscular

Hipersensibilidade ao toque

A vacina contra a poliomielite foi incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI) em 1978 e depois de dois anos o imunizante começou a ser distribuído em todos os estados.

"Se viu casos de surtos em anos atrás em que até hoje tem pacientes com sequelas, adultos em cadeiras de roda, com síndrome pós-pólio", destaca Vanuza Chagas.