Ação incentiva vacinação contra a poliomielite em Fortaleza

A rede de projetos sustentáveis do Rotary International, em parceria com o Lions International e órgãos públicos municipais e estaduais, promove uma campanha de incentivo à vacinação gratuita contra a poliomielite, entre esta terça (31) e sexta-feira (3), em todos os 116 postos de saúde de Fortaleza.

Pais e responsáveis podem levar crianças de dois meses a quatro anos que estão com o imunizante pendente, seguindo o horário das salas de vacinação dos postos: das 7h30 às 18h30, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A solenidade de abertura da ação será às 8 horas desta terça, com a presença de autoridades e representantes do Rotary, no posto de saúde Flávio Marcílio, no bairro Mucuripe.

Veja a programação:

Apresentação da Banda da Polícia Militar;

Três tendas para vacinação em campo aberto (pela Casa Civil do Ceará);

Passeio com crianças na Viatura de Incêndio do Corpo de Bombeiros do Ceará;

Participação da Autarquia Municipal do Trânsito (AMC).

O presidente da comissão de serviços comunitários e humanitários pelo Rotary Fortaleza, Serginho Benevides, explica que a entidade realiza o trabalho busca conscientizar a população e evitar o retorno da doença.

Ao todo, 60 lideranças comunitárias estão envolvidas para a divulgação de informações sobre o cronograma de vacinas, os postos de saúde e os riscos da doença.

"No dia 3 de junho, quando ocorrerá o encerramento da campanha, divulgaremos os resultados atingidos. Os dados também serão utilizados para traçar estratégias para a ação, que terá continuidade pelos próximos 30 ou 40 dias, conforme a necessidade, e ainda a manteremos ao longo de todo o ano", explicou.

"Esperamos que a população se vacine, porque isso é fundamental para que a poliomelite não volte a ser uma realidade", enfatizou.

No último ano, as vacinas contra a doença atingiram apenas 61,32% do público no Ceará. Essa é a menor proporção dos últimos 27 anos, conforme dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), levantados pelo Diário do Nordeste.

Doença e vacina A poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus selvagem. Dez em 100 pessoas infectadas podem apresentar sintomas semelhantes aos da gripe. Já um a cada 200 casos evolui de modo que o vírus destrói partes do sistema nervoso, causando paralisia permanente nas pernas ou braços. Se atacar o sistema nervoso, pode levar à morte ou à necessidade pulmão artificial. O Brasil foi certificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como livre da poliomielite em 1994. No entanto, o vírus segue infectando crianças em todo o mundo. Atualmente, são 10 casos. A proteção contra a doença acontece com 3 doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), que é injetável, aos 2, 4 e 6 meses de vida. Depois disso, o bebê recebe uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), que é a gotinha, aos 15 meses, e outra aos 4 anos.