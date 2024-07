Ceará tem mais de 138 km de cabos de energia furtados em 2024, aponta Enel

O Ceará registrou uma média de 23 quilômetros de cabos de energia furtados por mês nos primeiros seis meses de 2024.

Um balanço da Enel Distribuição aponta que o total até o junho foi de mais de 138 km de materiais subtraídos, um crescimento de 23% em relação à igual período no ano passado.

Os municípios mais afetados ficam em regiões litorâneas do Estado, em especial na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Litoral Leste.

Até o momento, neste ano, já foram presas 37 pessoas pelo crime de furto de cabos elétricos em todo o Ceará.

Veja os dados dos municípios mais afetados:

Beberibe - 31,1 km furtados

Aracati - 13,6 km furtados

Icapuí - 13,1 km furtados

Aquiraz - 12,3 km furtados

Cascavel - 8,6 km furtados

Conforme a Enel, em 2023 foram furtados mais de 237 km de cabos da rede elétrica no estado. Isso equivale à distância entre Fortaleza e Mossoró (RN). As cidades com mais ocorrências no ano passado foram Cascavel, Trairi, Fortaleza, Cruz e Icapuí.

Pelo crime, foram capturadas 22 pessoas, por furto ou receptação do material furtado. Esse dado foi 150% maior do que o registrado pelas autoridades em 2022.

Como denunciar furto de fios?

Para facilitar e também incentivar o apoio da população nesses casos, a Enel Ceará criou uma Central de Segurança onde as denúncias podem ser feitas gratuitamente, 24h por dia, por meio dos telefones 3453-4060 ou também no WhatsApp 85 99993-9526. O papel da população no fortalecimento desse combate é fundamental.

É importante colocar que tanto o furto como a receptação de materiais furtados são crimes com pena prevista de um a oito anos de reclusão. Essa é prática criminosa que coloca em risco a vida da população, principalmente aqueles que manipulam a rede elétrica sem treinamento e sem os devidos equipamentos de segurança, podendo também causar curto-circuito e deixar cabos energizados ao solo. Além disso, o furto de cabos afeta diretamente a qualidade do fornecimento de energia, interrompendo o serviço para os clientes.

