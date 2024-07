BanBan Calçados abre nova loja em shopping da área nobre de Fortaleza

A BanBan Calçados continua o processo de expansão no Ceará. Nesta quinta-feira (4), a rede abre mais uma loja em Fortaleza. A unidade ficará localizada no Shopping Aldeota, no piso L1, onde anteriormente funcionava a Marisa.

De acordo com informações da BanBan Calçados, a nova unidade terá 445 m² e vai gerar 25 empregos diretos. Ao contrário de lojas de calçados convencionais, que contam com diversos vendedores na entrada dos estabelecimentos para acompanhar os clientes no ato das compras, o equipamento no Shopping Aldeota será de autosserviço.

Na unidade, os consumidores poderão experimentar o calçado. Todo o estoque ficará disponível para o cliente, em um esquema de autoatendimento, e o funcionário da loja auxilia na hora de finalizar a compra.

"Isso ajuda na jornada positiva do cliente dentro da loja, sem falar que diminui o que a gente chama de atrito na experiência. Estamos diminuindo etapas para facilitar a vida do cliente. O vendedor ou o assistente de loja é acionado quando o cliente tem uma dúvida, então o cliente fica mais à vontade para fazer sua escolha", explica Tammy Melo, gerente de marketing da BanBan Calçados.

Autoatendimento é novidade no setor de calçados

O modelo de autoatendimento no setor de calçados ainda é novo nas principais lojas de departamento no Estado. Das lojas da BanBan no Ceará, 16 já contam com esse tipo de venda, e a unidade do Shopping Aldeota será a 17ª a contar com o autosserviço.

Com essa abertura, a BanBan Calçados soma 29 lojas no Ceará, sendo 19 somente na capital cearense, onde a rede foi fundada em 1998. Outras 10 unidades estão espalhadas em cidades da Região Metropolitana — Cascavel, Caucaia (2), Eusébio, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Trairi — e duas na região Norte do Estado, em Sobral.