Ceará tem 3 avisos de chuvas para todo o Estado; 61 cidades têm risco maior, incluindo Fortaleza

Quatro dias após o início da quadra chuvosa no Ceará, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou três avisos de chuvas potencialmente perigosas ou perigosas para praticamente todo o Estado, incluindo Capital e Região Metropolitana. Dois dos informes são válidos até o meio-dia desta quarta-feira (5), mas o terceiro segue até as 23h59 de amanhã.

Ao todo, são dois avisos amarelos (perigo potencial) e um laranja (perigo). Nos primeiros casos, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No entanto, no terceiro alerta, esse risco aumenta consideravelmente, com a possibilidade de ventos intensos de 60 quilômetros por hora a 100 km/h.

Veja também Ceará Rua que vira riacho: comunidade usa canoa para atravessar água após chuvas em Sobral; veja vídeo Ceará Risco de rompimento? População denuncia desgastes em açudes e cobra inspeções após aumento de chuvas no CE Ceará Açudes do CE sangram após chuvas, mudam paisagem seca e atraem visitantes de cidades próximas; veja imagens

Entenda a classificação de risco do Inmet

Perigo potencial (amarelo) : Situação meteorológica potencialmente perigosa;

: Situação meteorológica potencialmente perigosa; Perigo (laranja) : Situação meteorológica perigosa. A população deve se manter vigilante e buscar se informar regularmente sobre as condições meteorológicas previstas e sobre os riscos que possam ser inevitáveis;

: Situação meteorológica perigosa. A população deve se manter vigilante e buscar se informar regularmente sobre as condições meteorológicas previstas e sobre os riscos que possam ser inevitáveis; Grande perigo (vermelho): Situação meteorológica de grande risco, com previsão de fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. Grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou à vida humana. A população deve se manter informada sobre as condições meteorológicas previstas e os possíveis riscos e seguir as instruções e conselhos das autoridades, além de se preparar para medidas de emergência.

Cidades com risco de chuvas

Segundo o Inmet, todos os 184 municípios cearenses estão sob perigo potencial de chuvas até esta quarta (5). No entanto, em 33,15% deles, incluindo Fortaleza, Região Metropolitana e o norte e o noroeste do Estado, o risco é maior, e, portanto, o alerta é de "perigo". Veja a lista de cidades com alerta de chuvas perigosas:

Acarape Acaraú Amontada Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Barreira Barroquinha Beberibe Bela Cruz Camocim Caridade Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim Granja Guaiúba Horizonte Icapuí Irauçuba Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itarema Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Miraíma Morrinhos Ocara Pacajus Pacatuba Pacoti Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Redenção Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Senador Sá Trairi Tururu Umirim Uruburetama Uruoca Viçosa do Ceará

Fonte: Inmet

Veja também Ceará No Cariri, ruas e casas alagam, carros ficam submersos e açude desativado transborda após chuvas fortes

Previsão do tempo

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nesta terça-feira (3), o céu no Ceará varia de parcialmente nublado a poucas nuvens. À tarde, há alta possibilidade de chuvas isoladas nas regiões do Cariri e Jaguaribana e nos sertões Central e Inhamuns.

À noite, as chances são de chuvas isoladas no litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, nas regiões do Cariri e Jaguaribana e nos sertões Central e Inhamuns.

Já nesta quarta (5), o órgão prevê:

Madrugada : chuva no litoral de Fortaleza, no litoral do Pecém, no litoral Norte, na região da Ibiapaba e nos sertões Central e Inhamuns, além de alta possibilidade de chuvas isoladas nas demais macrorregiões.

: chuva no litoral de Fortaleza, no litoral do Pecém, no litoral Norte, na região da Ibiapaba e nos sertões Central e Inhamuns, além de alta possibilidade de chuvas isoladas nas demais macrorregiões. Manhã : chuva no litoral de Fortaleza, no litoral do Pecém, no litoral Norte, na região da Ibiapaba e nos sertões Central e Inhamuns. No Cariri e na região Jaguaribana, alta possibilidade de chuva isolada.

: chuva no litoral de Fortaleza, no litoral do Pecém, no litoral Norte, na região da Ibiapaba e nos sertões Central e Inhamuns. No Cariri e na região Jaguaribana, alta possibilidade de chuva isolada. Tarde : alta possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza e no litoral do Pecém. Nas demais macrorregiões, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva.

: alta possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza e no litoral do Pecém. Nas demais macrorregiões, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva. Noite: chuvas isoladas nas regiões Jaguaribana e do Cariri e nos sertões Central e Inhamuns, além de alta possibilidade de chuva isolada no litoral de Fortaleza, na região de Ibiapaba e no Maciço de Baturité.

A Funceme atribui as chuvas destes dias ao posicionamento do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) e às áreas de instabilidade associadas à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema meteorológico indutor de precipitações no Ceará durante a quadra chuvosa.