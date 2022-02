Ceará registra chuva em mais de 75 municípios

Choveu em 79 municípios cearenses no intervalo de 24 horas, segundo dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta segunda-feira (7).

A maior precipitação foi registrada em Morada Nova, com 53.2 milímetros, seguido por Juaguaribara (47.8mm) e por Quixadá (42.2mm).

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o destaque foi Maracanaú, com o quarto maior volume de água no período, com 40.8mm. Na Capital, o órgão contabilizou apenas 4.5mm em 24 horas.

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, no Litoral do Pecém e na Ibiapaba. O céu deve variar entre parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Nos próximos dias a baixa probabilidade de chuva se repete. Na terça-feira (8) e na quinta-feira (9) apenas a faixa litorânea, o Maciço de Baturité, a Ibiapaba, o Cariri e o Sertão Central e Inhamuns podem registrar precipitações isoladas, segundo a Funceme.

Maiores chuvas por posto do dia

Morada Nova 53.2mm

Jaguaribara 47.8mm

Quixadá 42.2mm

Maracanaú 40.8mm

Crateús 38mm

Pedra Branca 33mm

Ipueiras 32mm

Acopiara 30mm