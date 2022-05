Ceará chega a 11 mortes por chikungunya em 2022; Cariri concentra maioria dos óbitos

O Ceará já contabiliza 11 mortes por chikungunya neste ano, de acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa). A maioria dos óbitos (5) foi registrada em Barbalha, seguido de Juazeiro do Norte (4), ambas cidades do Cariri. Houve ainda um óbito em Boa Viagem e um em Fortaleza.

As idades dos mortos variam entre 21 e 93 anos, com sete do sexo masculino. As informações constam no boletim de arboviroses da Semana Epidemiológica (SE) 20 da Sesa, divulgado nesta sexta-feira (27).

Os registros confirmados de chikungunya na Superintendência Regional de Saúde (SRS) do Cariri tiveram o maior percentual do Ceará: 65,7%.

A positividade dos resultados da doença no Estado até o momento é de 63,2%. Outro dado de destaque é que o Cariri tem o maior número absoluto de casos notificados de chikungunya: 17.900.

Arboviroses

A Sesa registrou 68.566 casos suspeitos de arboviroses neste ano no Ceará: 38.224 de dengue, 29.577 de chikungunya e 765 de zika.

Os casos confirmados estão em 17.553, sendo 956 dengue, 10.569 de chikungunya e 8 de zika.

Os testes de dengue têm positividade de 18,7%, enquanto zika tem 0,1%, a menor a taxa.

Dengue grave

Neste ano, o Estado confirmou 44 casos de Dengue com Sinais de Alarme e cinco de Dengue Grave, com o último tipo deixando quatro óbitos.

Das mortes confirmadas por Dengue Grave, duas são de Quixadá, uma é de Aratuba e outra é de Massapê. As idades das pessoas variam entre 2 e 52 anos, e três são do sexo masculino.

Os óbitos ocorreram em março (1), abril (2) e maio (1).