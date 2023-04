Castanhão atinge 30% da capacidade e chega ao melhor volume em quase 10 anos

O Castanhão chegou neste sábado (15) a 30,14% de sua capacidade de armazenamento, o melhor volume desde outubro de 2014. O açude localizado no Médio Jaguaribe se encontra com 2.022,67 hm³.

No Ceará, 62 açudes estão sangrando e 10 estão com volume superior a 90% da capacidade. Outros 35 açudes apresentam volume inferior a 30%, de acordo com dados do Portal Hidrológico do Ceará.

O máximo volume que o Castanhão já chegou na série histórica analisada pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) foi atingido em maio de 2009, quando o açude alcançou 96,61% da capacidade. Em fevereiro de 2018, o reservatório chegou à mínima de 2,10% da capacidade.

A previsão meteorológica para este sábado é de céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Chuvas no Ceará

O Ceará tem apresentado chuvas acima da média histórica nesta quadra chuvosa. O estado teve o mês de março mais chuvoso desde 2008.

O volume elevado de chuvas já ocasionou tragédias no estado, com sete mortos, quase 3 mil pessoas deixando as próprias casas e 19 municípios decretando estado de emergência. Nesta semana, uma das paredes do açude São José, no distrito de Retiro, em Maranguape rompeu, assustando moradores.