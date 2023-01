Casarão do século XIX no Centro de Fortaleza é aberto a visitação gratuita; veja horários e fotos

Quem sobe a rua Sena Madureira, no Centro de Fortaleza, tem a atenção captada após passar pela icônica Praça dos Leões e pelo prédio da Academia Cearense de Letras. A poucos metros dali, outra construção histórica salta aos olhos: o Centro Cultural Nalage.

O equipamento fica situado num casarão histórico do século XIX, construção que teve restauração iniciada em junho de 2022 e finalizada em dezembro. O palacete foi aberto ao público no último dezembro, para visitação gratuita.

A empresária Pilar Jesus Rúbio, inquilina do casarão junto ao esposo, relata que a movimentação no centro cultural já começou, principalmente no período da noite.

Pilar Jesus Rúbio Empresária Muita gente sai dos escritórios, vem, toma uma cervejinha, espera passar o trânsito pra ir embora. Vêm também famílias com os filhos, chegam perguntando sobre o porão, querendo ver as coisas antigas que estavam enterradas.

O Nalage – que “se apresenta” logo na fachada – fica aberto para receber visitantes de segunda a sábado, das 10h às 19h. As salas ainda estão em processo de ocupação e “arrumação”, mas já existem mesas, cadeiras e livros à disposição.

O famoso porão, aliás, se tornou um espaço com temática nordestina, com geladeira e mesa de bar para quem quiser chegar, pedir uma bebida e um petisco – tudo feito na cozinha já equipada no local.

Legenda: Fachada lateral do Nalage Foto: Fabiane de Paula

“A ideia era abrir só neste ano, mas no fim do ano, com Natal e férias, a movimentação aumentou e muita gente pedia pra entrar, pra ver. Então resolvemos abrir logo”, explica Pilar.

Segundo ela, já existem pessoas interessadas em usar o espaço para promover cursos de fotografia, lançamento de livro, clubes de leitura mensais e até aniversários. “São todos projetos que estão começando a vir, as pessoas estão conhecendo agora”, comemora.

Descoberta de porão

Legenda: Porão com piso intacto, lustre e estrutura de uma copa foi descoberto pelos inquilinos Foto: Fabiane de Paulo

Durante o processo de restauro, Pilar e o esposo chegaram a descobrir um porão com piso intacto e objetos antigos soterrados por entulho, logo abaixo da sala do imóvel.

Após limpar o compartimento, com idade estimada de 120 anos, o casal identificou que a estrutura se assemelhava à de uma copa, com balcão e pequenos armários de cozinha.

Legenda: Porão descoberto já foi transformado em espaço de convivência Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Lustre encontrado no porão do casarão vai se tornar objeto de decoração do espaço Foto: Fabiane de Paula

Legenda: Arquitetos identificaram que parte do piso do casarão se assemelha ao instalado na Academia Cearense de Letras, o que ajudou a estimar a idade da construção Foto: Fabiane de Paula

O casarão

Em entrevista ao Diário do Nordeste, no ano passado, o arquiteto Romeu Duarte destacou que o casarão da rua Sena Madureira é um dos últimos da virada do século XIX para o século XX que ainda resistem no Centro, e criticou o padrão que tem se estabelecido no bairro: a transformação de prédios históricos em estacionamentos.

Romeu Duarte Arquiteto É uma residência que evoca o período da Belle Époque de Fortaleza, com elementos ecléticos, assimetria da fachada. Vejo o potencial de uso e transformação daquele edifício. O que a cidade ganha com mais um estacionamento no Centro?

A parte do terreno à esquerda do edifício já foi transformada em estacionamento, durante a pandemia, embora a estrutura da fachada da casa tenha sido preservada.

Em junho de 2022, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) informou ao Diário do Nordeste que o edifício histórico não é um bem tombado pela Prefeitura, mas que há pedido de tombamento realizado.

Já neste ano, enviamos novo questionamento à Secultfor para saber se há intenção de apoiar ou incluir o Nalage em ações de fomento à cultura e ao entretenimento.

Em nota, a Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) informou que visitou o local após receber denúncia de que o imóvel estava sendo demolido.

"Diante disso, técnicos da Célula de Gestão do Patrimônio Material (CEPAM) foram ao local para averiguar, já que se trata de um dos últimos exemplares ecléticos de residências dessa dimensão no Centro da Cidade, ainda que não seja tombado, não esteja inserido na Zona Especial de Preservação do Patrimônio (ZEPH) nem em poligonal de entorno de bem tombado", complementa.

A Pasta declarou ainda que em 2022 a Coordenação do Patrimônio Histórico Cultural (CPHC) realizou o inventário do imóvel, "que servirá de base para a revisão das ZEPHs no processo participativo de revisão do Plano Diretor de Fortaleza".

"Com relação à solicitação de tombamento, a Secultfor informa que são necessárias pesquisas técnicas antes de se abrir um novo processo", finalizou.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil