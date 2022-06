Casarão do século XIX no Centro de Fortaleza será restaurado para receber novo centro cultural

Espremido entre um estacionamento e uma loja de conserto de fogões, um pedaço da Fortaleza do século XIX segue erguido. Localizado no número 907 da Rua Sena Madureira, no Centro, um casarão histórico será restaurado e ocupado por um centro cultural.

A informação é da empresária Pilar Jesus Rúbio, 54, que alugou a construção, recentemente, para colocar em prática o projeto de “resgate dos valores e da cultura antiga do Ceará”, plano que nutre junto ao marido.

Legenda: Pilar e o marido pretendem resgatar no casarão vivências históricas do Centro de Fortaleza Foto: Rebecca Fontes

Pilar Rúbio Empresária A ideia de criar um centro cultural é para preservar os valores antigos da cultura de Fortaleza e do Ceará. O que nós queremos é conservar a casa mais ou menos do jeito que ela era.

Segundo Pilar, que é espanhola e vive no Ceará desde 2011, entre idas e vindas; o marido dela, cearense, “já conhecia o casarão e há muito tempo estava de olho nele”. Neste ano, surgiu a oportunidade de alugar e tocar o plano de devolver vida ao espaço, hoje depredado.

“Vamos juntar gente que goste de fazer tertúlias, boêmios, literatos, músicos, artistas. Será um espaço para quem tem saudades do Centro, para as pessoas interagirem, lerem um livro, onde não se use tanto o celular”, pontua Pilar.

Pilar Rúbio Empresária Antigamente, quando não existia celular, nós falávamos sobre as coisas. Conversávamos. Queremos resgatar isso.

A empresária garante que está em diálogo com historiadores, arquitetos e em grupos nas redes sociais em busca de imagens do interior do casarão, para que a restauração siga o máximo de traços originais. A ideia é que a reforma seja concluída até setembro.

A área total da edificação é de cerca de 300 m², distribuídos entre dois banheiros, cozinha, varanda, três salas e três quartos. A construção inclui acabamentos, janelas e escadaria em madeira e vitrais.

Casarão histórico

Foto: Thiago Gadelha

Em maio de 2021, o arquiteto Romeu Duarte enviou à Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor) e ao Instituto de Arquitetos Brasil (IAB) um pedido de tombamento da casa, a fim de resguardá-la de possível demolição.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Romeu destacou que o edifício é um dos últimos da virada do século XIX para o século XX que ainda resistem no Centro, e criticou o padrão que tem se estabelecido no bairro: a transformação de prédios históricos em estacionamentos.

Romeu Duarte Arquiteto É uma residência que evoca o período da Belle Époque de Fortaleza, com elementos ecléticos, assimetria da fachada. Vejo o potencial de uso e transformação daquele edifício. O que a cidade ganha com mais um estacionamento no Centro?

A parte do terreno à esquerda do casarão da Rua Sena Madureira já foi transformada em estacionamento, durante a pandemia, embora a estrutura da fachada da casa tenha sido preservada.

Em nota, a Secultfor informou que o edifício histórico "não é um bem tombado pela Prefeitura de Fortaleza, porém há pedido de tombamento realizado". A Pasta não detalhou o andamento do processo.