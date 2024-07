Carro derrapa, derruba poste, e moradores ficam sem energia em bairro de Fortaleza

Um carro se chocou contra um poste próximo à avenida Engenheiro Santana Júnior, em Fortaleza, na manhã deste sábado (6), e afetou o fornecimento de energia na região.

Segundo o motorista, ele perdeu o controle do veículo após derrapar na pista, que estava molhada. Uma passageira precisou ser levada para o hospital.

A TV Verdes Mares (TVM) apurou que a ocorrência foi registrada por volta de 6 horas e foram afetados comércios e residências da região. À reportagem, o motorista afirmou ainda que levava duas amigas ao médico no momento da colisão.

Legenda: O motorista alega ter perdido o controle do veículo após derrapar na pista Foto: TVM

O homem disse, também, que a passageira levada para uma unidade hospitalar estava bem, sem machucados expostos, mas, por estar do lado do carro que bateu no poste, preferiu buscar atendimento.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) esteve no local para ordenar o trânsito durante o reparo do poste. À TVM, o órgão informou que tudo indica que o motorista trafegava em alta velocidade na curva e que teria puxado o freio de mão no momento em que derrapou, gerando a batida.

Fornecimento de energia afetado

Devido à colisão, o fornecimento de energia da região foi afetado. Casas, prédios e estabelecimentos comerciais ficaram sem luz. Mas, até a publicação desta reportagem, a maioria dos lugares já tinha tido o fornecimento de energia restabelecido.

Segue afetado apenas um supermercado próximo ao local do acidente. Isso porque o comércio está em obras e os trabalhos tiveram de ser interrompidos parcialmente, uma vez que não dá para executar a parte elétrica.

Em nota, a distribuidora de energia do Ceará, Enel, informou que deslocou cinco equipes para substituir o poste, reconstruir a rede elétrica e resolver o problema. "Em paralelo, a companhia realizou manobras automatizadas e manuais para reduzir o número de clientes afetados". A estimativa é de que até 14 horas tudo esteja normalizado.