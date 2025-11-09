Caminhão tomba em acidente na CE-060, em Mombaça
Polícia Militar do Ceará atendeu a ocorrência, que não teve feridos.
Um caminhão tombou fora da via em um acidente registrado na CE-060, em Mombaça, na tarde deste sábado (8).
Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes do 13º Batalhão foram acionadas para a ocorrência.
No local, quando as equipes chegaram, o motorista do caminhão não foi localizado e o veículo foi entregue ao proprietário pelos agentes. Não houve registro de feridos. Não há detalhes da causa do acidente.
Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o caminhão tombado fora da rodovia e populares parados no meio-fio observando o veículo.
