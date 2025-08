Briga generalizada entre irmãos por imóvel em Aquiraz repercute nas redes sociais; assista

O vídeo de uma briga generalizada em uma barraca às margens do Rio Catu, localizada na Prainha, em Aquiraz (CE), repercutiu em grupos de WhatsApp no domingo (4). O Diário do Nordeste apurou que a confusão se tratou da disputa por um terreno entre dois irmãos.

No vídeo, vários homens aparecem brigando e quebrando objetos que estavam sobre mesas. Maria de Lourdes Queiroz Lima, 69, que se diz herdeira do terreno, declarou que o irmão dela — José de Ribamar Almeida Queiroz, 60 — invadiu o local, transformou em restaurante e, agora, estava tentando construir um mirante.

Veja confusão:



Ela tentou intervir contra ação do irmão e ele declarou que a obra iria impedir a entrada e saída dela de dentro do terreno.

No mesmo espaço onde funciona a barraca de praia, vive a idosa em uma casa. Segundo Maria de Lourdes, a briga começou no dia anterior ao vídeo após o irmão dela ameaçar trabalhadores que estavam levantando um muro solicitado por ela para delimitar a área residencial.

PM chegou a colocar lacre em barraca, diz idosa

Em meio a uma discussão entre eles, a Polícia Militar foi acionada para tentar controlar a situação. Segundo Maria de Lourdes, os agentes explicaram como os irmãos deveriam proceder e chegaram a colocar um lacre no estabelecimento até que a situação fosse resolvida.

Conforme informou Lourdes, na saída dos PMs, ele ligou para o advogado dele que o autorizou a retirar o lacre colocados pelos polícias.

Veja também Ceará CE tem 74 mil pacientes do SUS à espera de consultas que poderiam ser atendidas por planos de saúde Ceará Barra de ferro e tela de proteção caem de obra no Meireles, e região fica sem energia

No domingo, ao retornar da missa com o filho e a nora, eles passaram pela obra com o intuito de comprar material para refazer o muro. Nesse momento, um filho de Ribamar se aproximou e disse que a obra dela não seria feita. Novamente, a confusão foi iniciada e outras pessoas começam a se envolver na confusão.

Maria de Lourdes contou que foi agredida na confusão: "eu também fui atingida, eu estou com hematomas". Um dos filhos dela foi ferido por um pedaço de madeira no pescoço. Segundo a idosa, está resolvendo a situação com apoio de um advogado.

A reportagem procurou José de Ribamar Almeida Queiroz para falar sobre o assunto, mas ele não foi localizado. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

O que diz a Polícia?

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência. Conforme informações recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o conflito envolvia "ameaças entre frequentadores", com o possível uso de pedaços de madeira. De imediato, equipes policiais foram enviadas ao local.

No endereço indicado, os policiais realizaram averiguações e conversaram com os envolvidos, sendo informados de que a situação já havia sido controlada. Não houve necessidade de conduções à delegacia, disse a PM.