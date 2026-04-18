Artista cearense pinta mural gigante do Guns N' Roses no Castelão, em Fortaleza

Um artista visual cearense pintou um mural gigante em homenagem à banda Guns N' Roses, no Castelão, em Fortaleza. O grupo se apresenta na cidade, na noite deste sábado (18).

"Hoje, realizo um sonho de infância: ver o show da minha banda preferida, que cresci escutando. Hoje, realizo um sonho de adulto: fazer uma arte para a banda que amo desde criança", escreveu Leandro Marques no Instagram.

Para Leandro, a obra simboliza "mais do que arte". "É história, emoção, é aquele garoto que sonhava e, hoje, vive", concluiu.

O mural foi feito em dois dias e destaca o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan. Está localizado bem em frente à Arena Castelão, onde será a apresentação da banda.

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Show em Fortaleza

A banda Guns N' Roses retorna a Fortaleza neste sábado (18) e promete levar cerca de 50 mil pessoas à Arena Castelão.

Os portões serão abertos às 16 horas e o show deve iniciar às 20h.