Arte regional é foco de novo episódio da série Sotaque Cearense na TV Diário

Um dos aspectos mais lembrados quando se fala em Ceará, a cultura local se manifesta de diversas formas, seja na música, no teatro, artesanato, literatura e muitos outros campos. A particularidade da arte local é responsável tanto por gerar renda para a população, quanto atrair turistas nacionais e de outros países para conhecerem um pouco dos elementos que compõem os cearenses.



A cultura local foi tema do 2º programa Sotaque Cearense. A série documental está sendo exibida todas as quartas-feiras de junho, às 21 horas, na TV Diário. Os programas também ficam disponíveis no canal do Diário do Nordeste no Youtube.

Para chegar a um retrato do cearense, o SVM realizou uma pesquisa qualitativa em oito cidades do estado, utilizando a técnica de grupo focal, e uma pesquisa quantitativa, com 1.200 cearenses, entre os dias 23 e 28 de abril de 2022.

No episódio desta semana, especialistas e personalidades da cultura cearense abordam as diferentes manifestações artísticas do estado. De acordo com a pesquisa, o forró foi considerado como o estilo musical “mais a cara do Ceará”. Na série, o músico Waldonys reforça a importância das canções como aspecto de memórias da vida, de transportar o ouvinte para momentos felizes.

Arte que permanece

No campo da literatura, a manifestação reconhecidamente cearense é o cordel, que preza pelo uso de rimas e bom humor nas composições. Segundo Paola Tôrres, médica e cordelista entrevistada pelo programa, o surgimento do cordel foi ainda no Brasil colônia, com a chegada dos portugueses. No princípio, a arte se espalhou de forma oral, com a escrita surgindo muito tempo depois, na Paraíba, onde foram impressos os primeiros cordéis.

“Algumas vezes, as pessoas decretaram que o cordel ia morrer, mas, hoje, ele está mais vivo que nunca. Ele está dentro das universidades, da mídia, é utilizado na propaganda, como ferramenta de ensino. Isso mostra que o cordel, com todas suas peculiaridades, continua vivo presente, tanto no imaginário brasileiro, como também além das fronteiras”, reflete Paola.

O campo do artesanato também é homenageado no episódio, por meio das rendeiras da região do município de Aquiraz. Na localidade, o fluxo de turistas é intenso. Eles se encantam pelas histórias e técnicas empregadas na confecção das peças, produzidas pelas artesãs que aprenderam o ofício seguindo a tradição de família, passando de mãe para filha.



Além das artistas, o mestre Espedito Seleiro também participa do episódio, por seu legado nas artes plásticas cearenses, com a produção de peças que atraem visitantes de todo o Brasil para seu ateliê, localizado em Nova Olinda, na região sul do Ceará.

