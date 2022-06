Série documental sobre a cultura cearense estreia na TV Diário

O que é a cara do cearense? Para alguns pode ser o jeito de falar, de fazer graça em situações difíceis. Para outros, a criatividade de se reinventar e criar “marmota”. Seja no linguajar, na forma como leva a vida, como empreende e se diverte, o cearense tem características inconfundíveis.

Em busca de revelar a fundo o perfil deste povo, a TV Diário estreou na última quarta-feira, dia 1°, a série documental “Sotaque Cearense”. Em cinco episódios, exibidos todas as quartas de junho, às 21h, na emissora, o público vai conferir uma fotografia do povo cearense.

De acordo com Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos do Sistema Verdes Mares (SVM), o documental vai explorar as diversas facetas de ser do Ceará. “Da culinária à música, do cordel à poesia urbana, passando pela religiosidade, crenças, grandes conquistas na educação e na tecnologia, chegando ao nosso tão característico humor”, destaca a gestora.

Pesquisa

Para chegar a um retrato do cearense, o SVM realizou uma pesquisa qualitativa em oito cidades do estado, utilizando a técnica de grupo focal, e uma pesquisa quantitativa, com 1.200 cearenses, entre os dias 23 e 28 de abril de 2022. “Um relatório final, reunindo os resultados de ambas as pesquisas, norteou o roteiro dos cinco episódios da série”, afirma João Costa, Coordenador de Inteligência de Mercado do SVM.

De acordo com o coordenador, a pesquisa foi planejada a partir dos macrotemas: arte e cultura; crenças e mitos; gastronomia; educação e tecnologia; e humor. “Para cada macrotema, definimos questões básicas que colaborariam para traçarmos o perfil do cearense. Precisávamos dessa informação para entregarmos um produto que falasse diretamente com nosso povo”, explica João Costa.

Com a pesquisa em mãos, a produção do documentário buscou apresentar os dados com leveza e dinamismo, como pontua Rayana Gadelha. “O objetivo era transformar o Sotaque Cearense em um espelho para nossa gente de tal forma que, ao assistir, se enxergasse ali em cada episódio”.

Episódio 1

Para abrir a série, o programa Sotaque Cearense apresenta a gastronomia e o que está por trás da relação do cearense com a comida. “Não dá pra compreender a cultura de um povo sem compreender a alimentação desse povo”, resume Roberto Araújo, gastrônomo e professor universitário.

No episódio, chefs e pesquisadores da cultura local dialogam sobre a rica culinária do Ceará e explicam como a identidade do cearense se associa à experiência alimentar. “A comida carrega possibilidades de relações sociais e culturais”, reflete Vanessa Moreira, antropóloga e coordenadora de cultura alimentar da Escola de Gastronomia Social. “É uma experiencia de poder voltar no tempo e lembrar da casa da avó, da casa dos amigos de infância”, associa a estudiosa.

Além do repertório histórico-cultural e dados da pesquisa relacionados à gastronomia cearense, o primeiro episódio da série documental explora um rico acervo de imagens do Ceará e da culinária saborosa.

A série Sotaque Cearense tem o apoio da Universidade de Fortaleza, patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e realização da TV Diário.

