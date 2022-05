AMC realiza leilão de veículos com mais de 500 lotes e lances a partir de R$ 100

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realiza, nesta sexta-feira (13), seu primeiro leilão de veículos do ano. Serão 566 lotes compostos por carros, motocicletas e equipamentos classificados como sucata que foram removidos há mais de 60 dias pelo órgão e não regularizados por seus proprietários.

Conforme o edital, tem motocicletas com lances iniciais a partir de R$ 100. Já entre os carros, há veículos a partir de R$ 200.

O leilão será realizado de forma remota pelo site do Celso Cunha Leilões, que é o único autorizado a realizar esse tipo de serviço à AMC. Os interessados podem oferecer os primeiros lances na página oficial do leiloeiro (confira o link).

Quem pode participar?

A participação é aberta a pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas portando documento de identidade, CPF e comprovante de endereço.

Empresas também podem participar, desde que estejam devidamente inscritas no CNPJ e regulares junto ao INSS e à Justiça do Trabalho.

Cadastro prévio

Os interessados em participar do leilão devem realizar cadastro prévio no site do leiloeiro. O cadastro é necessário para liberação de login e participar dos lances.