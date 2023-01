Adolescente morre e três pessoas ficam feridas após caminhão tombar em Mauriti

Um adolescente morreu e três pessoas ficaram feridas após um caminhão, que carregava tijolos, tombar em uma rodovia no distrito de Anauá, em Mauriti, interior do Ceará. O jovem estaria na carroceria do veículo no momento do acidente, que ocorreu na noite dessa quinta-feira (5).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para realizar os primeiros socorros necessários e constatou a morte do jovem Ramon do Nascimento Furtado. Ele era morador do distrito de Umburanas e tinha apenas 14 anos.

As outras três vítimas apresentaram escoriações leves, e foram conduzidas ao hospital municipal pela equipe de saúde.

O motorista não foi encontrado pelos policiais militares, e, segundo testemunhas, teria fugido do local.