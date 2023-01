Ventania causa falta de energia, queda de árvores e acidente em Cedro, no interior do Ceará

Uma forte ventania com chuva causou transtornos no município de Cedro, no interior do Ceará, nessa terça-feira (3), como falta de energia, queda de árvores e até um acidente em uma rodovia. De acordo com moradores, um galho atingiu um motociclista na rodovia CE-284, que liga Cedro e Cariús.

O homem teve ferimentos leves e foi socorrido pela população, que utilizou uma motosserra para retirar os restos do galho.

Fortes ventos assustaram moradores:

O fenômeno começou entre o fim da tarde e o começo da noite da terça. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, Eulene Carneiro, proprietária de um balneário no distrito Vale do São Miguel, conta que faltou energia entre 18h e 23h. O estabelecimento dela foi um dos locais atingidos pela ventania.

Eulene Carneiro Proprietária de balneário em Cedro Mesas, cadeiras, garrafas e copos foram quebrados. Deixou a gente muito assustado, foi uma ventania muito forte mesmo. Ficou tudo escuro e causou transtornos para gente que ficou sem energia, sem internet, sem ter como se comunicar com ninguém

Rede elétrica atingida

Conforme a Enel Distribuição Ceará, os ventos arremessaram galhos na rede elétrica, danificaram equipamento e causaram a queda de energia. A distribuidora informou em nota que técnicos foram deslocados à região "para eliminar o risco e garantir a segurança da população".

As equipes seguiram em trabalho durante a noite da terça. No entanto, o fornecimento só foi completamente normalizado por volta das 00h30 já desta quarta-feira (4).