Acidente envolvendo ônibus e carretas deixa feridos na BR-116, em Brejo Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na manhã desta quarta-feira (28), um grave acidente no quilômetro 495 da BR-116, no município de Brejo Santo (CE). Houve um engavetamento envolvendo quatro veículos: um ônibus, duas carretas e um caminhão. No trecho, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realizava uma operação de "Pare e Siga", devido a reparos na pista.

Segundo a PRF, o motorista de uma das carretas não percebeu a sinalização a tempo e bateu na traseira do veículo à frente, provocando a sequência de colisões.

O ônibus fazia a linha entre o estado de Alagoas e Juazeiro do Norte. O condutor, de 26 anos, ficou preso às ferragens, foi retirado com a ajuda de populares e socorrido pela própria PRF. Ele teve ferimentos graves nas pernas e foi levado para o Hospital Municipal de Brejo Santo.

Sete passageiros do ônibus também precisaram de atendimento e foram encaminhados pelo SAMU para a mesma unidade de saúde. Os demais envolvidos não apresentaram ferimentos aparentes.

A rodovia precisou de controle de tráfego durante o atendimento. A PRF informou que as causas do acidente ainda serão apuradas por meio de laudo pericial.