Acidente entre ônibus e caminhão deixa motorista ferido em Irauçuba, no Ceará

Um acidente entre um ônibus da empresa Guanabara e um caminhão na noite desta segunda-feira (4) deixou uma pessoa ferida no km 149 da BR-222, no município de Irauçuba, interior do Ceará.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram ao local para suporte à ocorrência. O ferido é o motorista do ônibus, que, segundo nota da Guanabara, teve escoriações leves e foi socorrido para um hospital, mas já teve alta.

Ainda conforme a empresa, não houve feridos entre os passageiros. O ônibus saiu de Sobral às 18 horas com destino a Fortaleza e, na saída de Irauçuba, envolveu-se na colisão.

"A empresa acomodou os passageiros em outro veículo para que seguissem viagem ao destino final. A Guanabara abrirá procedimento interno para apurar as causas do acidente e está à disposição para contribuir com a elaboração do laudo pericial", diz a Guanabara.